Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,18

--0,06

EUR

49,67

+0,01

Готівковий курс:

USD

42,38

42,30

EUR

49,88

49,70

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Продуктивність сільськогосподарської праці в ЄС зросла майже на 10%: країни-лідери та аутсайдери

поле, комбайн, збір урожаю
В ЄС зросла продуктивність сільськогосподарської праці. / Freepik

2025 рік став знаковим для аграрної галузі Європи. Індекс продуктивності праці в ЄС зріс на 9,2% порівняно з минулим роком. Фермерські господарства почали генерувати значно більше доходу (+8,1%), при цьому залучаючи менше людської праці (-1,0%). 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Євростат.

Це класичний приклад того, як автоматизація та сучасні підходи замінюють рутинну роботу.

Країни-лідери та аутсайдери

Зростання ефективності відчули у 19 країнах Євросоюзу. Найбільший прогрес продемонстрували держави, що активно модернізують свої ферми:

  • Люксембург став абсолютним чемпіоном із показником +40,1%; 
  • Польща теж показала високий результат (+33,4%); 
  • Естонія закрила трійку лідерів із ростом у 30,9%.
Продуктивність праці в країнах ЄС
Продуктивність праці в країнах ЄС / Євростат

Водночас у 8 країнах ситуація виявилася складнішою. Найвідчутніше падіння продуктивності зафіксовано в Хорватії (-14,9%), Португалії (-10,7%) та Греції (-8,8%). Це пов'язано з різними економічними факторами та особливостями локальних ринків.

Досягнення за 10 років

Сьогодні продуктивність праці в агросекторі ЄС майже на 50% вища, ніж у 2015 році. За це десятиліття реальний дохід галузі зріс на 20%, тоді як витрати на людську працю скоротилися майже на 20%. Сільське господарство перетворилося з трудомісткого процесу на високотехнологічну індустрію.

Виміри продуктивності

Продуктивність праці — реальний дохід, який припадає на одного працівника за умови повної зайнятості. Важливо не плутати це із загальним прибутком фермерського господарства чи зарплатою конкретної людини. Це показник того, наскільки ефективно сільгоспвиробники використовують землю, капітал та людей для створення цінності, скоригованої на рівень інфляції.

Раніше повідомлялося, що тема сільського господарства буде однією з головних під час переговорів про вступ України до Європейського Союзу. За словами єврокомісарки з питань розширення Марти Кос, в інтересах ЄС підтримати розвиток українського сільського господарства, щоб Україна могла не лише експортувати свою продукцію до Європи, а й виходити на ринки третіх країн.

Автор:
Тетяна Ковальчук