Продуктивність сільськогосподарської праці в ЄС зросла майже на 10%: країни-лідери та аутсайдери

2025 рік став знаковим для аграрної галузі Європи. Індекс продуктивності праці в ЄС зріс на 9,2% порівняно з минулим роком. Фермерські господарства почали генерувати значно більше доходу (+8,1%), при цьому залучаючи менше людської праці (-1,0%).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Євростат.

Це класичний приклад того, як автоматизація та сучасні підходи замінюють рутинну роботу.

Країни-лідери та аутсайдери

Зростання ефективності відчули у 19 країнах Євросоюзу. Найбільший прогрес продемонстрували держави, що активно модернізують свої ферми:

Люксембург став абсолютним чемпіоном із показником +40,1%;

Польща теж показала високий результат (+33,4%);

Естонія закрила трійку лідерів із ростом у 30,9%.

Продуктивність праці в країнах ЄС / Євростат

Водночас у 8 країнах ситуація виявилася складнішою. Найвідчутніше падіння продуктивності зафіксовано в Хорватії (-14,9%), Португалії (-10,7%) та Греції (-8,8%). Це пов'язано з різними економічними факторами та особливостями локальних ринків.

Досягнення за 10 років

Сьогодні продуктивність праці в агросекторі ЄС майже на 50% вища, ніж у 2015 році. За це десятиліття реальний дохід галузі зріс на 20%, тоді як витрати на людську працю скоротилися майже на 20%. Сільське господарство перетворилося з трудомісткого процесу на високотехнологічну індустрію.

Виміри продуктивності

Продуктивність праці — реальний дохід, який припадає на одного працівника за умови повної зайнятості. Важливо не плутати це із загальним прибутком фермерського господарства чи зарплатою конкретної людини. Це показник того, наскільки ефективно сільгоспвиробники використовують землю, капітал та людей для створення цінності, скоригованої на рівень інфляції.

Раніше повідомлялося, що тема сільського господарства буде однією з головних під час переговорів про вступ України до Європейського Союзу. За словами єврокомісарки з питань розширення Марти Кос, в інтересах ЄС підтримати розвиток українського сільського господарства, щоб Україна могла не лише експортувати свою продукцію до Європи, а й виходити на ринки третіх країн.