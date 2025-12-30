Запланована подія 2

Производителя и поставщика масла для ВСУ оштрафовали почти на 20 млн грн: в чем причина

Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал производителя сливочного масла "Ива-Арт" и поставщика продукции для Вооруженных сил Украины "Асикс Групп" на общую сумму 19,84 миллиона гривен за распространение ложных сведений по названию, составу, потребительским свойствам и соответствию товара установленным стандартам.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Выявлено наличие немолочных жиров

Отмечается, что дело было заведено по заявлению госпредприятия Минобороны "Государственный оператор тыла" (ГП "ГОТ"), которое по результатам выполнения государственного контракта приобрело у ООО "Асикс Групп" масло для обеспечения потребностей ВСУ.

Но компания поставила продукцию, которая не отвечала требованиям к сладкосливочному маслу. Часть поставленной продукции была изготовлена предприятием "Ива-Арт", а другая - неизвестным производителем.

По результатам лабораторных исследований образцов продукции, отобранных в воинских частях, было обнаружено наличие немолочных жиров, поэтому товар не может называться "сливочным маслом".

Какой штраф

"Учитывая, что рынок сливочного масла в Украине конкурентен, распространение ООО «"Ива-Арт" и ООО "Асикс Груп" ложной информации о характеристиках продукции могло обеспечить им неправомерные конкурентные преимущества не благодаря собственным достижениям, а путем введения потребителей в заблуждение", - подчеркнули в АМКУ.

За совершение нарушений компании наложены штрафы в общем размере 19842853 гривны.

О компаниях

По данным YouControl, ООО "Асикс Груп" зарегистрировано в Киеве. Компанией владеет и управляет Евгений Лазоренко из Запорожья.

Основной вид деятельности – оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами.

По данным YouControl, компания "Ива-Арт" зарегистрирована в Ивано-Франковской области. Основной вид деятельности – переработка молока, производство масла и творога. Конечными бенефициарами являются Юрий Смех и Игорь Ивасишин.

Следует упомянуть, что АМКУ проводит исследования молочной продукции и отслеживает деятельность производителей продуктов, в том числе сливочного масла. "Ива-Арт" ранее уже фигурировала в антимонопольных расследованиях. В декабре 2020 года эта компания получила 2,8 млн грн штрафа за ложную маркировку масла, а в июле 2023 года Верховный суд оставил это решение в силе.

Ранее АМКУ оштрафовал производителей минеральной воды Aqua baby, Aqua Karpaty и "Шаянской кремниевой" за распространение ложной информации.

Автор:
Светлана Манько