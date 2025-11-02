АМКУ оштрафовал производителей Aqua baby, Aqua Karpaty и "Шаянской кремниевой" за распространение ложной информации

30 октября 2025 года Антимонопольный комитет Украины принял решение, которым признал действия трех компаний — ООО "Лиранс", ООО "Торговый дом "Моршинские источники" и ООО "Шаянские источники" — нарушением законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на АМКУ .

Комитет установил, что предприятия распространяли недостоверную информацию о питьевых водах Aqua baby, Aqua Karpaty и "Шаянская кремниевая", вводя потребителей в заблуждение относительно их происхождения, состава, свойств и соответствия требованиям к детскому питанию.

Рассмотрение дел начато по заявлениям ЧАО МЗМО "Оскар", которое сообщило о ложных сведениях на этикетках продукции, вебсайтах и маркетплейсах конкурентов. Компании, по данным Комитета, не предоставили доказательств, подтверждающих информацию об источниках воды или ее минеральных свойствах.

В частности, ООО "Шаянские источники" позиционировало воду "Шаянськая кремниевая" как природную минеральную столовую и распространяло утверждение "заботится о мозге", ссылаясь на "насыщение сосудов кремнием". В то же время профильные научные учреждения подтвердили, что эта вода не может быть отнесена к минеральным и заявленные свойства не проверялись.

Опросы потребителей, проведенные АМКУ, показали, что такая информация могла повлиять на их решение о покупке продукции, создавая для компаний неправомерные конкурентные преимущества.

По итогам рассмотрения АМКУ наложил штрафы на все три компании и обязал "Торговый дом "Моршинские источники" и "Шаянские источники" прекратить нарушение.

Глава комитета Павел Кириленко отметил, что за распространение информации, вводящей в заблуждение потребителей, "Лиранс" оштрафован на 10 862 грн, "Моршинские источники" - на 19 953 грн за два нарушения, а "Шаянские источники" на 305 463 гривны.

Антимонопольный комитет заявил, что продолжает системно принимать меры по пресечению недобросовестной конкуренции на рынке фасованных вод.

Напомним, в мае АМКУ оштрафовал ООО "Аква-Поляна" более чем на 3,3 млн грн за недостоверную информацию на этикетках воды "Шаянская". Производитель без надлежащих улик заявлял о лечебных свойствах продукта, что могло повлиять на выбор потребителей и обеспечить компании несправедливое конкурентное преимущество.