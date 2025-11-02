АМКУ оштрафував виробників Aqua baby, Aqua Karpaty та "Шаянської кремнієвої" за поширення неправдивої інформації

30 жовтня 2025 року Антимонопольний комітет України ухвалив рішення, якими визнав дії трьох компаній — ТОВ "Ліранс", ТОВ "Торговий дім "Моршинські джерела" та ТОВ "Шаянські джерела" — порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на АМКУ.

Комітет встановив, що підприємства поширювали недостовірну інформацію про питні води Aqua baby, Aqua Karpaty та "Шаянська кремнієва", вводячи споживачів в оману щодо їх походження, складу, властивостей та відповідності вимогам до дитячого харчування.

Розгляд справ розпочато за заявами ПрАТ МЗМВ "Оскар", яке повідомило про неправдиві відомості на етикетках продукції, вебсайтах і маркетплейсах конкурентів. Компанії, за даними Комітету, не надали доказів, що підтверджують інформацію про джерела води чи її мінеральні властивості.

Зокрема, ТОВ "Шаянські джерела" позиціонувало воду "Шаянська кремнієва" як природну мінеральну столову та поширювало твердження "дбає про мозок", посилаючись на "насичення судин кремнієм". Водночас профільні наукові установи підтвердили, що ця вода не може бути віднесена до мінеральних і заявлені властивості не перевірялися.

Опитування споживачів, проведені АМКУ, показали, що така інформація могла вплинути на їхнє рішення про купівлю продукції, створюючи для компаній неправомірні конкурентні переваги.

За підсумками розгляду АМКУ наклав штрафи на всі три компанії та зобов’язав "Торговий дім "Моршинські джерела" і "Шаянські джерела" припинити порушення.

Голова комітету Павло Кириленко зазначив, що за поширення інформації, яка вводить в оману споживачів, "Ліранс" оштрафовано на 10 862 грн, "Моршинські джерела" - на 19 953 грн за два порушення, а "Шаянські джерела" на 305 463 гривні.

Антимонопольний комітет заявив, що продовжує системно вживати заходів для припинення недобросовісної конкуренції на ринку фасованих вод.

Нагадаємо, у травні АМКУ оштрафував ТОВ “Аква-Поляна” на понад 3,3 млн грн за недостовірну інформацію на етикетках води “Шаянська”. Виробник без належних доказів заявляв про лікувальні властивості продукту, що могло вплинути на вибір споживачів і забезпечити компанії несправедливу конкурентну перевагу.