Виробника та постачальника масла для ЗСУ оштрафували на майже 20 млн грн: у чому причина

Антимонопольний комітет (АМКУ) оштрафував виробника вершкового масла "Іва-Арт" та постачальника продукції для Збройних сил України "Асікс Груп" на загальну суму 19,84 мільйона гривень за поширення неправдивих відомостей щодо назви, складу, споживчих властивостей та відповідності товару встановленим стандартам.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Виявлено наявність немолочних жирів

Зазначається, що справу було розпочато за заявою держпідприємства Міноборони "Державний оператор тилу" (ДП "ДОТ"), яке за результатами виконання державного контракту придбало у ТОВ "Асікс Груп" масло для забезпечення потреб ЗСУ.

Але компанія поставила продукцію, яка не відповідала вимогам до солодковершкового масла. Частину поставленої продукції було виготовлено підприємством "Іва-Арт", іншу - невідомим виробником.

За результатами лабораторних досліджень зразків продукції, відібраних у військових частинах, було виявлено наявність немолочних жирів, а тому товар не може називатися "вершковим маслом".

Який штраф

"З огляду на те, що ринок вершкового масла в Україні є конкурентним, поширення ТОВ «"Іва-Арт" та ТОВ "Асікс Груп" неправдивої інформації про характеристики продукції могло забезпечити їм неправомірні конкурентні переваги не завдяки власним досягненням, а шляхом введення споживачів в оману", - підкреслили в АМКУ.

За вчинення порушень компанії накладено штрафи у загальному розмірі 19 842 853 гривні.

Про компанії

За даними YouControl, ТОВ "Асікс Груп" зареєстроване у Києві. Компанією володіє і керує Євген Лазоренко із Запоріжжя.

Основний вид діяльності – оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами.

За даними YouControl, компанія "Іва-Арт" зареєстрована в Івано-Франківській області. Основний вид діяльності – перероблення молока, виробництво масла та сиру. Кінцевими бенефіціарами є Юрій Сміх та Ігор Івасишин.

Варто згадати, що АМКУ проводить дослідження молочної продукції та відслідковує діяльність виробників продуктів, зокрема й вершкового масла. "Іва-Арт" раніше вже фігурувала в антимонопольних розслідуваннях. У грудні 2020 року ця компанія отримала 2,8 млн грн штрафу за неправдиве маркування масла, а в липні 2023 року Верховний суд залишив це рішення в силі.

Раніше АМКУ оштрафував виробників мінеральної води Aqua baby, Aqua Karpaty та "Шаянської кремнієвої" за поширення неправдивої інформації.