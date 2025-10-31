Производителя соков Galicia оштрафовали на 39 млн: в чем причина

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ООО "ТВ Фрут капитал" на 39 млн грн за концентрации без разрешения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что ООО "ТВ Фрут капитал", которое является производителем соков, в июле 2021 года приобрело доли в размере 100% в уставных капиталах ООО "Арсенал Инвестгруп Хмельницк", ООО "Арсенал Инвестгруп Винница", ООО "Арсенал Инвестгруп", ООО "Арсенал Инвестгруп"

В АМКУ отмечают, что концентрация, требующая разрешения в соответствии с Законом Украины "О защите экономической конкуренции", запрещается до разрешения на ее осуществление. До предоставления такого разрешения участники концентрации обязаны воздерживаться от действий, которые могут привести к ограничению конкуренции и невозможности восстановления ее исходного состояния.

А предприятие без предварительного получения решений регулятора о предоставлении разрешений совершило указанные приобретения.

АМКУ признал такие действия общества нарушениями законодательства и по результатам рассмотрения 4 дел оштрафовал его на общую сумму 39103231 грн.

О ООО "ТВ Фрут капитал"

Согласно данным youcontrol, ООО "ТВ Фрут капитал" зарегистрировано в городе Городок Львовской области.

Предприятие занимается производством фруктовых и овощных соков, детского питания, переработкой и консервированием фруктов и овощей.

Конечным бенефициарным владельцем указан Тарас Колянковский.

ООО "ТВ Фрут капитал" входит в состав TBF Group Тараса Барщевского.

Главный офис TBF Group расположен также в Городке Львовской области.

Сейчас это крупнейший в Украине производитель соковых концентратов, выпускающий соки прямого отжима под ТМ Galicia и Рассвет.

Ранее АМКУ признал действия двух водоканалов нарушением законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением и наложил на предприятия штрафы на общую сумму более 11 млн грн.