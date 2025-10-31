Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,97

--0,04

EUR

48,51

--0,35

Наличный курс:

USD

42,00

41,90

EUR

48,90

48,68

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Производителя соков Galicia оштрафовали на 39 млн: в чем причина

АМКУ
АМКУ оштрафовал изготовителя соков на 39 млн грн за концентрации без разрешения / АМКУ

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ООО "ТВ Фрут капитал" на 39 млн грн за концентрации без разрешения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что ООО "ТВ Фрут капитал", которое является производителем соков, в июле 2021 года приобрело доли в размере 100% в уставных капиталах ООО "Арсенал Инвестгруп Хмельницк", ООО "Арсенал Инвестгруп Винница", ООО "Арсенал Инвестгруп", ООО "Арсенал Инвестгруп"

В АМКУ отмечают, что концентрация, требующая разрешения в соответствии с Законом Украины "О защите экономической конкуренции", запрещается до разрешения на ее осуществление. До предоставления такого разрешения участники концентрации обязаны воздерживаться от действий, которые могут привести к ограничению конкуренции и невозможности восстановления ее исходного состояния.

А предприятие без предварительного получения решений регулятора о предоставлении разрешений совершило указанные приобретения.

АМКУ признал такие действия общества нарушениями законодательства и по результатам рассмотрения 4 дел оштрафовал его на общую сумму 39103231 грн.

О ООО "ТВ Фрут капитал"

Согласно данным youcontrol, ООО "ТВ Фрут капитал" зарегистрировано в городе Городок Львовской области.

Предприятие занимается производством фруктовых и овощных соков, детского питания, переработкой и консервированием фруктов и овощей.

Конечным бенефициарным владельцем указан Тарас Колянковский.

ООО "ТВ Фрут капитал" входит в состав TBF Group Тараса Барщевского.

Главный офис TBF Group расположен также в Городке Львовской области.

Сейчас это крупнейший в Украине производитель соковых концентратов, выпускающий соки прямого отжима под ТМ Galicia и Рассвет.

Ранее АМКУ признал действия двух водоканалов нарушением законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением и наложил на предприятия штрафы на общую сумму более 11 млн грн.

Автор:
Светлана Манько