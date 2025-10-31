Виробника соків оштрафували на 39 млн: у чому причина

Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ "ТБ Фрут капітал" на 39 млн грн за концентрації без дозволу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Зазначається, що ТОВ "ТБ Фрут капітал", яке є виробником соків, у липні 2021 року придбало частки у розмірі 100% у статутних капіталах ТОВ "Арсенал Інвестгруп Хмельницьк", ТОВ "Арсенал Інвестгруп Вінниця", ТОВ "Арсенал Інвестгруп", ТОВ "Арсенал Інвестгруп городок" без отримання відповідного дозволу регулятора, наявність якого необхідна.

В АМКУ зазначають, що концентрація, яка потребує дозволу відповідно до Закону України "Про захист економічної конкуренції", забороняється до надання дозволу на її здійснення. До надання такого дозволу учасники концентрації зобов’язані утримуватися від дій, які можуть призвести до обмеження конкуренції та неможливості відновлення її початкового стану.

А підприємство без попереднього отримання рішень регулятора про надання дозволів здійснило вказані придбання.

АМКУ визнав такі дії товариства порушеннями законодавства та за результатами розгляду 4 справ оштрафував його на загальну суму 39 103 231 грн.

Про ТОВ "ТБ Фрут капітал"

Згідно з даними youcontrol, ТОВ "ТБ Фрут капітал" зареєстровано у місті Городок Львівської області.

Підприємство займається виробництвом фруктових і овочевих соків, дитячого харчування, переробкою та консервуванням фруктів і овочів.

Кінцевим бенефіціарним власником зазначений Тарас Колянковський.

