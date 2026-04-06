Производство биотоплива в Украине: что известно о новом индустриальном парке

В Казатинской общине Винницкой области планируют создать индустриальный парк, специализирующийся на производстве технического спирта, биотоплива и переработке сырья. Проект должен усилить энергетическую независимость и стимулировать экономическое развитие региона.

В Винницкой области запускают большой промышленный проект

В Казатинской городской общине в Винницкой области планируют реализовать проект индустриального парка, который будет специализироваться на производстве технического спирта, биотоплива и переработке вторичного сырья на пеллеты.

Об этом во время рабочей поездки сообщил глава Винницкого областного совета Вячеслав Соколовой. По его словам, новую промышленную площадку планируют разместить рядом с уже действующим элеватором, который стал в первую очередь более масштабным инфраструктурным проектом. Такое расположение должно обеспечить эффективную логистику и доступ к требуемому сырью.

Соколовой подчеркнул, что развитие производства биотоплива и технического спирта является важным шагом по укреплению энергетической независимости Украины, особенно в условиях современных вызовов.

Общество уже определило и выделило земельный участок под строительство индустриального парка. Ожидается, что реализация проекта будет способствовать созданию новых рабочих мест, увеличению поступлений в местный бюджет и общему экономическому развитию территории.

Секретарь Казатинского городского совета Ирина Репало отметила, что элеватор был построен "с нуля", а его выгодное расположение – рядом с узловой железнодорожной станцией и автомобильной трассой создает все предпосылки для развития индустриального парка.

По ее словам, после завершения второй очереди строительства элеватора в рамках программы USAID АГРО община планирует перейти к следующему этапу – запуску перерабатывающих производств в рамках индустриального парка.

В настоящее время элеватор уже функционирует как полноценный комплекс, предоставляющий широкий спектр услуг - от приема и анализа зерна до сушки, сортировки и хранения. Именно эта инфраструктура станет основой для развития будущих перерабатывающих мощностей.

Напомним, Фонд госимущества продал "Чечельницкий спиртзавод" в Винницкой области, который не работает с 2009 года, за 1,2 млн грн. Единственным участником аукциона стала киевская компания, которая вместе с имуществом получит долги предприятия почти на 14,7 млн грн.