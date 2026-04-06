Виробництво біопалива в Україні: що відомо про новий індустріальний парк

На Вінниччині з'явиться новий індустріальний парк

У Козятинській громаді Вінницької області планують створити індустріальний парк, який спеціалізуватиметься на виробництві технічного спирту, біопалива та переробці сировини. Проєкт має посилити енергетичну незалежність та стимулювати економічний розвиток регіону.

На Вінниччині запускають великий промисловий проєкт

У Козятинській міській громаді на Вінниччині планують реалізувати проєкт індустріального парку, який спеціалізуватиметься на виробництві технічного спирту, біопалива та переробці вторинної сировини на пелети.

Про це під час робочої поїздки повідомив голова Вінницької обласної ради Вячеслав Соколовий. За його словами, новий промисловий майданчик планують розмістити поруч із уже діючим елеватором, який став першою чергою масштабнішого інфраструктурного проєкту. Таке розташування має забезпечити ефективну логістику та доступ до необхідної сировини.

Соколовий наголосив, що розвиток виробництва біопалива та технічного спирту є важливим кроком для зміцнення енергетичної незалежності України, особливо в умовах сучасних викликів.

Громада вже визначила та виділила земельну ділянку під будівництво індустріального парку. Очікується, що реалізація проєкту сприятиме створенню нових робочих місць, збільшенню надходжень до місцевого бюджету та загальному економічному розвитку території.

Секретар Козятинської міської ради Ірина Репало зазначила, що елеватор було збудовано "з нуля", а його вигідне розташування - поруч із вузловою залізничною станцією та автомобільною трасою  створює всі передумови для розвитку індустріального парку.

За її словами, після завершення другої черги будівництва елеватора в межах програми USAID АГРО громада планує перейти до наступного етапу - запуску переробних виробництв у межах індустріального парку.

Наразі елеватор уже функціонує як повноцінний комплекс, що надає широкий спектр послуг - від приймання та аналізу зерна до його сушіння, сортування та зберігання. Саме ця інфраструктура стане основою для розвитку майбутніх переробних потужностей.

Нагадаємо, Фонд держмайна продав "Чечельницький спиртзавод" на Вінниччині, який не працює з 2009 року, за 1,2 млн грн. Єдиним учасником аукціону стала київська компанія, яка разом із майном отримає борги підприємства на майже 14,7 млн грн.

Автор:
Ольга Опенько