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Производство, склады и СЭС: в Киевской области продают промышленный комплекс за $875 тысяч

склады
Возле Киева продают производственно-складской комплекс.

В Броварском районе Киевской области выставили на продажу имущественный комплекс общей площадью 2505,6 м². Объект расположен на земельном участке площадью 0,95 га в 17 км от границы Киева. Стоимость комплекса составляет $875 тыс.

Как пишет Dilo, об этом информирует Inventure.

Продажа промышленной недвижимости возле Киева

Комплекс находится на земельном участке площадью 0,95 га. Право на землю – постоянное пользование. Целевое назначение участка предполагает размещение и эксплуатацию производственных, подсобных и вспомогательных построек предприятий перерабатывающей, машиностроительной и других отраслей промышленности.

Около 40 соток территории остаются свободными от застройки. Их можно использовать для расширения комплекса и строительства дополнительных производственных или складских помещений. Расстояние до жилой застройки составляет более 1 км.

В собственности продавца находятся четыре объекта общей площадью 2505,6 кв. м. В частности, производственно-складской комплекс площадью 1856,7 кв. м, нежилые помещения на 300,1 кв. м, 269 кв. м и 79,8 кв. м.

Кроме того, на территории есть здания, которые в настоящее время не введены в эксплуатацию: капитальное здание площадью 70 кв. м и склады общей площадью 200 кв. м.

Объект имеет автономные коммуникации и собственное энергообеспечение. В частности, на территории работает трансформаторная подстанция мощностью 150 кВт.

Также комплекс оборудован солнечной электростанцией мощностью 29 кВт. В ее состав входят солнечные панели, инвертор на 20 кВт и два аккумулятора емкостью по 14 кВтч.

Для обеспечения объекта водой используется собственная скважина, канализация – автономная, с септиком. Отопление производится с помощью твердотопливного котла.

Подъездные пути и территория производственного комплекса заасфальтированы.

Таким образом, объект совмещает производственные и складские площади, автономные коммуникации и возможность дальнейшего расширения за счет свободной части земельного участка.

Стоимость имущественного комплекса составляет $875 тыс.

Фото 2 — Производство, склады и СЭС: в Киевской области продают промышленный комплекс за $875 тысяч
Фото 3 — Производство, склады и СЭС: в Киевской области продают промышленный комплекс за $875 тысяч

Напомним, в Фастовском районе Киевской области выставлены на продажу 100% доли действующего производственного бизнеса - крафтового пивоваренного завода Makarska Pivovarnya (Makar Beer). Стоимость объекта оценена в 1,45 млн. долларов.

Автор:
Ольга Опенько

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