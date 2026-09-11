Виробництво, склади та СЕС: на Київщині продають промисловий комплекс за $875 тисяч

У Броварському районі Київської області виставили на продаж майновий комплекс загальною площею 2 505,6 м². Об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,95 га за 17 км від межі Києва. Вартість комплексу становить $875 тис.

Як пише Dilo, про це інформує Inventure.

Продаж промислової нерухомості біля Києва

Комплекс розміщений на земельній ділянці площею 0,95 га. Право на землю - постійне користування. Цільове призначення ділянки передбачає розміщення та експлуатацію виробничих, підсобних і допоміжних будівель підприємств переробної, машинобудівної та інших галузей промисловості.

Близько 40 соток території залишаються вільними від забудови. Їх можна використовувати для розширення комплексу та будівництва додаткових виробничих або складських приміщень. Відстань до житлової забудови становить понад 1 км.

У власності продавця перебувають чотири об’єкти загальною площею 2 505,6 кв. м. Зокрема, виробничо-складський комплекс площею 1 856,7 кв. м, нежитлові приміщення на 300,1 кв. м, 269 кв. м та 79,8 кв. м.

Крім того, на території є будівлі, які наразі не введені в експлуатацію: капітальна будівля площею 70 кв. м та склади загальною площею 200 кв. м.

Об’єкт має автономні комунікації та власне енергозабезпечення. Зокрема, на території працює трансформаторна підстанція потужністю 150 кВт.

Також комплекс обладнаний сонячною електростанцією потужністю 29 кВт. До її складу входять сонячні панелі, інвертор на 20 кВт та два акумулятори ємністю по 14 кВт·год.

Для забезпечення об’єкта водою використовується власна свердловина, каналізація — автономна, із септиком. Опалення здійснюється за допомогою твердопаливного котла.

Під’їзні шляхи та територія виробничого комплексу заасфальтовані.

Таким чином, об’єкт поєднує виробничі та складські площі, автономні комунікації й можливість подальшого розширення за рахунок вільної частини земельної ділянки.

Вартість майнового комплексу становить $875 тис.

Нагадаємо, у Фастівському районі Київської області виставлено на продаж 100% частки діючого виробничого бізнесу — крафтового пивоварного заводу Makarska Pivovarnya (Makar Beer). Вартість об'єкта оцінена у $1,45 млн.