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Прокуратура требует расторгнуть договор аренды земли из-за незаконного паркинга в Киеве
Прокуратура Киева обратилась в суд с требованием расторгнуть договор аренды земельного участка в Подольском районе столицы.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Предприятие, получившее землю под строительство жилого комплекса, вместо этого использовало ее для обустройства коммерческой парковки.
Речь идет о участке площадью 0,44 га на улице Западынской, переданном Киевским городским советом в 2022 году для строительства жилого комплекса с подземным паркингом. Однако застройка так и не началась, а там появился платный паркинг.
Кроме нецелевого использования земли арендатор систематически не платил арендную плату, из-за чего образовалась задолженность перед городским бюджетом.
Хозяйственный суд Киева уже открыл производство по этому делу.
Несколько дней назад правоохранители сообщили о подозрении киевлянину по факту незаконного строительства ресторанного комплекса на самовольно занятом земельном участке в пределах прибрежной защитной полосы Днепра.