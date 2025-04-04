Прокуратура требует расторгнуть договор аренды земли из-за незаконного паркинга в Киеве

Прокуратура Киева обратилась в суд с требованием расторгнуть договор аренды земельного участка в Подольском районе столицы.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Предприятие, получившее землю под строительство жилого комплекса, вместо этого использовало ее для обустройства коммерческой парковки.

Речь идет о участке площадью 0,44 га на улице Западынской, переданном Киевским городским советом в 2022 году для строительства жилого комплекса с подземным паркингом. Однако застройка так и не началась, а там появился платный паркинг.

Кроме нецелевого использования земли арендатор систематически не платил арендную плату, из-за чего образовалась задолженность перед городским бюджетом.

Хозяйственный суд Киева уже открыл производство по этому делу.

Несколько дней назад правоохранители сообщили о подозрении киевлянину по факту незаконного строительства ресторанного комплекса на самовольно занятом земельном участке в пределах прибрежной защитной полосы Днепра.