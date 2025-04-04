Прокуратура вимагає розірвати договір оренди землі через незаконний паркінг у Києві

Прокуратура міста Києва звернулася до суду з вимогою розірвати договір оренди земельної ділянки у Подільському районі столиці.

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Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Підприємство, яке отримало землю під будівництво житлового комплексу, замість цього використало її для облаштування комерційного паркувального майданчика.

Йдеться про ділянку площею 0,44 га на вулиці Западинській, передану Київською міською радою у 2022 році для зведення житлового комплексу з підземним паркінгом. Однак забудова так і не розпочалася, а натомість там з’явився платний паркінг.

Окрім нецільового використання землі, орендар систематично не сплачував орендну плату, через що утворилася заборгованість перед міським бюджетом.

Господарський суд Києва вже відкрив провадження у цій справі.

Додамо, кілька днів тому правоохоронці повідомили про підозру киянину за фактом незаконного будівництва ресторанного комплексу на самовільно зайнятій земельній ділянці в межах прибережної захисної смуги Дніпра.