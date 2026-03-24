Промышленность дорожает: как изменились цены производителей в феврале
В феврале 2026 года цены производителей промышленной продукции в Украине резко подскочили на 22,3% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 3,5% в январе и падения на 1,1% в декабре 2025 года.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует Госстат.
Производство дорожает
В феврале 2026 г. в Украине наблюдался резкий рост цен производителей промышленной продукции. По сравнению с предыдущим месяцем показатель вырос на 22,3%, а в годовом исчислении - на 34,5% по сравнению с февралем 2025 года.
Основной причиной такого скачка стала административная корректировка тарифов на поставку электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха, которая выросла на 53,1% в соответствии с постановлением НКРЭКУ от 16 января 2026 года №70.
В то же время в Госстате подчеркивают, что из-за регуляторного характера этого фактора текущий резкий скачок цен не свидетельствует о формировании устойчивой инфляционной тенденции и не является основанием для чрезмерно пессимистических прогнозов по дальнейшему развитию промышленных цен.
Индексы цен производителей промышленной продукции за февраль 2026 уже опубликованы на официальном вебсайте Госстата.
