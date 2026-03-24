Промисловість дорожчає: як змінилися ціни виробників у лютому
У лютому 2026 року ціни виробників промислової продукції в Україні різко підскочили на 22,3% порівняно з попереднім місяцем, після зростання на 3,5% у січні та падіння на 1,1% у грудні 2025 року.
Як пише Delo.ua, про це інформує Держстат.
Виробництво дорожчає
У лютому 2026 року в Україні спостерігалося різке зростання цін виробників промислової продукції. Порівняно з попереднім місяцем показник зріс на 22,3%, а у річному вимірі - на 34,5% порівняно з лютим 2025 року.
Основною причиною такого стрибка стало адміністративне коригування тарифів на постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, яке зросло на 53,1% відповідно до постанови НКРЕКП від 16 січня 2026 року №70.
Водночас у Держстаті підкреслюють, що через регуляторний характер цього фактора поточний різкий стрибок цін не свідчить про формування стійкої інфляційної тенденції і не є підставою для надмірно песимістичних прогнозів щодо подальшого розвитку промислових цін.
Індекси цін виробників промислової продукції за лютий 2026 року вже опубліковані на офіційному вебсайті Держстату.
