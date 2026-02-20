Производство сельхозпродукции в Украине выросло: какие регионы лидируют

В январе 2026 г. объем производства сельскохозяйственной продукции в Украине вырос на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Промышленный сектор животноводства показал рост на 11,9%, в то время как хозяйства населения сократили производство на 15%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная служба статистики.

Рост сельхозпроизводства

Наибольшее падение производства зафиксировано в:

Донецкой области –39,5%.

Закарпатской области –31,7%.

Рост также показали следующие области:

Винницкая +22,9%.

Львовская +22,7%.

Кировоградская +7,6%.

Хмельницкая +7,4%.

Киевская +7,3%.

Полтавская +6,7%.

Запорожская +5,2%.

Черкасская +4,3%.

Волынская +2,7%.

Харьковская +1,6%.

Одесская +1,4%.

Таким образом, сельскохозяйственное производство в стране демонстрирует неоднородную динамику: значительный рост наблюдается в центральных и западных регионах, в то время как некоторые восточные и горные области ощущают существенное сокращение.

