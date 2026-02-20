- Категория
Производство сельхозпродукции в Украине выросло: какие регионы лидируют
В январе 2026 г. объем производства сельскохозяйственной продукции в Украине вырос на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Промышленный сектор животноводства показал рост на 11,9%, в то время как хозяйства населения сократили производство на 15%.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная служба статистики.
Рост сельхозпроизводства
Наибольшее падение производства зафиксировано в:
- Донецкой области –39,5%.
- Закарпатской области –31,7%.
Рост также показали следующие области:
- Винницкая +22,9%.
- Львовская +22,7%.
- Кировоградская +7,6%.
- Хмельницкая +7,4%.
- Киевская +7,3%.
- Полтавская +6,7%.
- Запорожская +5,2%.
- Черкасская +4,3%.
- Волынская +2,7%.
- Харьковская +1,6%.
- Одесская +1,4%.
Таким образом, сельскохозяйственное производство в стране демонстрирует неоднородную динамику: значительный рост наблюдается в центральных и западных регионах, в то время как некоторые восточные и горные области ощущают существенное сокращение.
Напомним, Украина продолжает уверенно расширять горизонты своего экспорта. Благодаря совместным усилиям дипломатов и ветеринарных служб, украинские фермеры получили официальный доступ к рынку Алжира – в африканскую страну будут поставлять крупный рогатый скот.