Производство сельхозпродукции в Украине выросло: какие регионы лидируют

животноводческая ферма, коровы
Украинское сельское хозяйство в январе 2026 года выросло на 3,2% / Shutterstock

В январе 2026 г. объем производства сельскохозяйственной продукции в Украине вырос на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Промышленный сектор животноводства показал рост на 11,9%, в то время как хозяйства населения сократили производство на 15%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная служба статистики.

Рост сельхозпроизводства

Наибольшее падение производства зафиксировано в:

  • Донецкой области –39,5%.
  • Закарпатской области –31,7%.

Рост также показали следующие области:

  • Винницкая +22,9%.
  • Львовская +22,7%.
  • Кировоградская +7,6%.
  • Хмельницкая +7,4%.
  • Киевская +7,3%.
  • Полтавская +6,7%.
  • Запорожская +5,2%.
  • Черкасская +4,3%.
  • Волынская +2,7%.
  • Харьковская +1,6%.
  • Одесская +1,4%.

Таким образом, сельскохозяйственное производство в стране демонстрирует неоднородную динамику: значительный рост наблюдается в центральных и западных регионах, в то время как некоторые восточные и горные области ощущают существенное сокращение.

Напомним, Украина продолжает уверенно расширять горизонты своего экспорта. Благодаря совместным усилиям дипломатов и ветеринарных служб, украинские фермеры получили официальный доступ к рынку Алжира – в африканскую страну будут поставлять крупный рогатый скот.

Автор:
Ольга Опенько