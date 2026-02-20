Запланована подія 2

Виробництво сільгосппродукції в Україні зросло: які регіони лідирують

тваринницька ферма, корови
Українське сільське господарство у січні 2026 року зросло на 3,2% / Shutterstock

У січні 2026 року обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в Україні зріс на 3,2% порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Промисловий сектор тваринництва показав зростання на 11,9%, тоді як господарства населення скоротили виробництво на 15%.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна служба статистики.

Зростання сільгоспвиробництва

Найбільше падіння виробництва зафіксовано у:

  • Донецькій області –39,5%.
  • Закарпатській області –31,7%.

Зростання також показали такі області:

  • Вінницька +22,9%.
  • Львівська +22,7%.
  • Кіровоградська +7,6%.
  • Хмельницька +7,4%.
  • Київська +7,3%.
  • Полтавська +6,7%.
  • Запорізька +5,2%.
  • Черкаська +4,3%.
  • Волинська +2,7%.
  • Харківська +1,6%.
  • Одеська +1,4%.

Таким чином, сільськогосподарське виробництво в країні демонструє неоднорідну динаміку: значне зростання спостерігається у центральних і західних регіонах, тоді як деякі східні та гірські області відчувають суттєве скорочення.

Нагадаємо, Україна продовжує впевнено розширювати горизонти свого експорту. Завдяки спільним зусиллям дипломатів та ветеринарних служб, українські фермери отримали офіційний доступ до ринку Алжиру – в африканську країну постачатимуть велику рогату худобу.

Автор:
Ольга Опенько