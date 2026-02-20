Виробництво сільгосппродукції в Україні зросло: які регіони лідирують

У січні 2026 року обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в Україні зріс на 3,2% порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Промисловий сектор тваринництва показав зростання на 11,9%, тоді як господарства населення скоротили виробництво на 15%.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна служба статистики.

Зростання сільгоспвиробництва

Найбільше падіння виробництва зафіксовано у:

Донецькій області –39,5%.

Закарпатській області –31,7%.

Зростання також показали такі області:

Вінницька +22,9%.

Львівська +22,7%.

Кіровоградська +7,6%.

Хмельницька +7,4%.

Київська +7,3%.

Полтавська +6,7%.

Запорізька +5,2%.

Черкаська +4,3%.

Волинська +2,7%.

Харківська +1,6%.

Одеська +1,4%.

Таким чином, сільськогосподарське виробництво в країні демонструє неоднорідну динаміку: значне зростання спостерігається у центральних і західних регіонах, тоді як деякі східні та гірські області відчувають суттєве скорочення.

