Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,14

--0,03

EUR

50,67

--0,29

Наличный курс:

USD

44,45

44,32

EUR

51,40

51,10

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Промышленный Рамштайн" и сотрудничество с KfW: Украина и Германия готовят сделку на 30 млн евро

Алексей Соболев, Йенс Бусма, представители Минэкономики, представители KfW
Украина и Германия при поддержке банка KfW расширяют сотрудничество / Министерство экономики, окружающей среды и сельського хозяйства Украины

13 марта 2026 г. состоялась встреча министра экономики Алексея Соболева с представителями немецкого банка KfW и посольства Германии. Главной темой стал запуск программы "Промышленный Рамштайн", первое соглашение по которому на сумму 30 млн евро планируют подписать в апреле.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Программа "Промышленный Рамштайн"

Основным направлением сотрудничества определена программа поддержки предприятий "Промышленный Рамштайн". Это операционный механизм, направленный на модернизацию украинской промышленности и ее интеграцию в экономическое пространство Европейского Союза. Начальное соглашение в рамках этой программы на сумму 30 млн. евро стороны планируют подписать в апреле 2026 года.

Финансирование будет включать следующие инструменты:

  • гранты на восстановление оборудования;
  • льготные кредиты для предприятий;
  • государственные и международные гарантии.

Развитие Национального учреждения развития

Важной частью переговоров стало институциональное развитие НПР. Официальная презентация стратегии этого учреждения на 2026-2030 годы запланирована на апрель-май текущего года.

Согласно плану, НУР должно привлечь 1,3 млрд евро в течение пяти лет. Эти средства станут основой для программ финансирования малого и среднего бизнеса (МСП) общим объемом 3,3 млрд. евро через частные финансовые учреждения. Дополнительно НУР готовит программу на 140 млн евро при поддержке ЕС, рассчитанную на 2026-2027 годы.

Международная координация

Стороны обсудили согласование немецких программ с гарантийными инструментами ЕС через механизм Ukraine Investment Framework (UIF). Отдельное внимание было уделено партнерству немецких промышленных компаний с украинскими производителями в вопросах реконструкции объектов.

"Украина стремится отстроить современную, устойчивую и интегрированную в ЕС промышленную экономику. И программа "Промышленный Рамштайн" обеспечивает операционный механизм для достижения этой цели. В частности, сотрудничество с KfW предоставляет возможности для масштабной модернизации нашей промышленности и долгосрочного экономического партнерства между Украиной и Германией", — отметил Соболев.

Справочно

Кредитное восстановление (KfW) является государственным банком правительства Германии. В Украине банк фокусируется на поддержке малого бизнеса, энергосбережении, охране окружающей среды, развитии социальной инфраструктуры (образование, медицина, водоснабжение) и проектном финансировании.

Напомним, Украина и Германия приступили к обсуждению стратегического партнерства в сфере экспорта биометана. Это направление считается одним из наиболее перспективных для энергетического сотрудничества, поскольку украинский аграрный сектор обеспечивает стабильную базу сырья в виде агроотходов.

Автор:
Татьяна Ковальчук