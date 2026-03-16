"Промышленный Рамштайн" и сотрудничество с KfW: Украина и Германия готовят сделку на 30 млн евро

13 марта 2026 г. состоялась встреча министра экономики Алексея Соболева с представителями немецкого банка KfW и посольства Германии. Главной темой стал запуск программы "Промышленный Рамштайн", первое соглашение по которому на сумму 30 млн евро планируют подписать в апреле.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Программа "Промышленный Рамштайн"

Основным направлением сотрудничества определена программа поддержки предприятий "Промышленный Рамштайн". Это операционный механизм, направленный на модернизацию украинской промышленности и ее интеграцию в экономическое пространство Европейского Союза. Начальное соглашение в рамках этой программы на сумму 30 млн. евро стороны планируют подписать в апреле 2026 года.

Финансирование будет включать следующие инструменты:

гранты на восстановление оборудования;

льготные кредиты для предприятий;

государственные и международные гарантии.

Развитие Национального учреждения развития

Важной частью переговоров стало институциональное развитие НПР. Официальная презентация стратегии этого учреждения на 2026-2030 годы запланирована на апрель-май текущего года.

Согласно плану, НУР должно привлечь 1,3 млрд евро в течение пяти лет. Эти средства станут основой для программ финансирования малого и среднего бизнеса (МСП) общим объемом 3,3 млрд. евро через частные финансовые учреждения. Дополнительно НУР готовит программу на 140 млн евро при поддержке ЕС, рассчитанную на 2026-2027 годы.

Международная координация

Стороны обсудили согласование немецких программ с гарантийными инструментами ЕС через механизм Ukraine Investment Framework (UIF). Отдельное внимание было уделено партнерству немецких промышленных компаний с украинскими производителями в вопросах реконструкции объектов.

"Украина стремится отстроить современную, устойчивую и интегрированную в ЕС промышленную экономику. И программа "Промышленный Рамштайн" обеспечивает операционный механизм для достижения этой цели. В частности, сотрудничество с KfW предоставляет возможности для масштабной модернизации нашей промышленности и долгосрочного экономического партнерства между Украиной и Германией", — отметил Соболев.

Справочно

Кредитное восстановление (KfW) является государственным банком правительства Германии. В Украине банк фокусируется на поддержке малого бизнеса, энергосбережении, охране окружающей среды, развитии социальной инфраструктуры (образование, медицина, водоснабжение) и проектном финансировании.

