"Промисловий Рамштайн" та співпраця з KfW: Україна та Німеччина готують угоду на 30 млн євро

13 березня 2026 року відбулася зустріч міністра економіки Олексія Соболева з представниками німецького банку KfW та посольства Німеччини. Головною темою став запуск програми "Промисловий Рамштайн", першу угоду за якою на суму 30 млн євро планують підписати у квітні.

Програма "Промисловий Рамштайн"

Основним напрямком співпраці визначено програму підтримки підприємств "Промисловий Рамштайн". Це операційний механізм, спрямований на модернізацію української промисловості та її інтеграцію в економічний простір Європейського Союзу. Початкову угоду в межах цієї програми на суму 30 млн євро сторони планують підписати у квітні 2026 року.

Фінансування включатиме такі інструменти:

гранти на відновлення обладнання;

пільгові кредити для підприємств;

державні та міжнародні гарантії.

Розвиток Національної установи розвитку

Важливою частиною переговорів став інституційний розвиток НУР. Офіційна презентація стратегії цієї установи на 2026–2030 роки запланована на квітень-травень поточного року.

Згідно з планом, НУР має залучити 1,3 млрд євро протягом п’яти років. Ці кошти стануть основою для програм фінансування малого та середнього бізнесу (МСП) загальним обсягом 3,3 млрд євро через приватні фінансові установи. Додатково НУР готує програму на 140 млн євро за підтримки ЄС, розраховану на 2026–2027 роки.

Міжнародна координація

Сторони обговорили узгодження німецьких програм із гарантійними інструментами ЄС через механізм Ukraine Investment Framework (UIF). Окрему увагу приділили партнерству німецьких промислових компаній з українськими виробниками у питаннях реконструкції об’єктів.

"Україна прагне відбудувати сучасну, стійку та інтегровану в ЄС промислову економіку. І програма "Промисловий Рамштайн" забезпечує операційний механізм для досягнення цієї мети. Зокрема співпраця з KfW надає можливості для масштабної модернізації нашої промисловості та довгострокового економічного партнерства між Україною та Німеччиною", — зазначив Соболєв.

Довідково

Кредитна установа для відбудови (KfW) є державним банком уряду Німеччини. В Україні банк фокусується на підтримці малого бізнесу, енергозбереженні, охороні довкілля, розвитку соціальної інфраструктури (освіта, медицина, водопостачання) та проектному фінансуванні.

Нагадаємо, Україна та Німеччина розпочали обговорення стратегічного партнерства у сфері експорту біометану. Цей напрям вважається одним із найперспективніших для енергетичної співпраці, оскільки український аграрний сектор забезпечує стабільну базу сировини у вигляді агровідходів.