Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,14

--0,03

EUR

50,67

--0,29

Готівковий курс:

USD

44,45

44,32

EUR

51,40

51,10

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Промисловий Рамштайн" та співпраця з KfW: Україна та Німеччина готують угоду на 30 млн євро

Олексій Соболєв, Єнс Бусма, представники Мінекономіки, представники KfW
Україна та Німеччина за підтримки банку KfW розширюють співпрацю / Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України

13 березня 2026 року відбулася зустріч міністра економіки Олексія Соболева з представниками німецького банку KfW та посольства Німеччини. Головною темою став запуск програми "Промисловий Рамштайн", першу угоду за якою на суму 30 млн євро планують підписати у квітні.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Програма "Промисловий Рамштайн"

Основним напрямком співпраці визначено програму підтримки підприємств "Промисловий Рамштайн". Це операційний механізм, спрямований на модернізацію української промисловості та її інтеграцію в економічний простір Європейського Союзу. Початкову угоду в межах цієї програми на суму 30 млн євро сторони планують підписати у квітні 2026 року.

Фінансування включатиме такі інструменти:

  • гранти на відновлення обладнання; 
  • пільгові кредити для підприємств; 
  • державні та міжнародні гарантії.

Розвиток Національної установи розвитку

Важливою частиною переговорів став інституційний розвиток НУР. Офіційна презентація стратегії цієї установи на 2026–2030 роки запланована на квітень-травень поточного року.

Згідно з планом, НУР має залучити 1,3 млрд євро протягом п’яти років. Ці кошти стануть основою для програм фінансування малого та середнього бізнесу (МСП) загальним обсягом 3,3 млрд євро через приватні фінансові установи. Додатково НУР готує програму на 140 млн євро за підтримки ЄС, розраховану на 2026–2027 роки.

Міжнародна координація

Сторони обговорили узгодження німецьких програм із гарантійними інструментами ЄС через механізм Ukraine Investment Framework (UIF). Окрему увагу приділили партнерству німецьких промислових компаній з українськими виробниками у питаннях реконструкції об’єктів.

"Україна прагне відбудувати сучасну, стійку та інтегровану в ЄС промислову економіку. І програма "Промисловий Рамштайн" забезпечує операційний механізм для досягнення цієї мети. Зокрема співпраця з KfW надає можливості для масштабної модернізації нашої промисловості та довгострокового економічного партнерства між Україною та Німеччиною", — зазначив Соболєв.

Довідково

Кредитна установа для відбудови (KfW) є державним банком уряду Німеччини. В Україні банк фокусується на підтримці малого бізнесу, енергозбереженні, охороні довкілля, розвитку соціальної інфраструктури (освіта, медицина, водопостачання) та проектному фінансуванні.

Нагадаємо, Україна та Німеччина розпочали обговорення стратегічного партнерства у сфері експорту біометану. Цей напрям вважається одним із найперспективніших для енергетичної співпраці, оскільки український аграрний сектор забезпечує стабільну базу сировини у вигляді агровідходів.

Автор:
Тетяна Ковальчук