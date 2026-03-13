"Виграють обидві сторони": Україна та Німеччина обговорили експорт біометану

Україна та Німеччина розпочали обговорення стратегічного партнерства у сфері експорту біометану. Цей напрям вважається одним із найперспективніших для енергетичної співпраці, оскільки український аграрний сектор забезпечує стабільну базу сировини у вигляді агровідходів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Заступник міністра Тарас Висоцький під час круглого столу "Експорт біометану до Німеччини: цільові сегменти ринку та відкриті питання" за участю представників уряду Німеччини та експертів енергетичного ринку наголосив на важливості цього сектору.

"В 2025 році українські компанії експортували понад 11,2 млн куб. м. газоподібного біометану власного виробництва. При цьому Україна має потужний потенціал виробництва біометану завдяки аграрному сектору. Для нас це не лише питання енергетики, а й розвитку економіки та створення доданої вартості в аграрній галузі", — заявив він.

Висоцький підкреслив, що співпраця з Німеччиною у цьому напрямі є прикладом "взаємовигідного партнерства, де виграють обидві сторони". Зокрема Україна отримує ринок для нової енергетичної продукції, а Європа – додаткове джерело відновлюваного газу для свого енергетичного переходу.

Ключові виклики для галузі

Для повноцінного запуску масового експорту необхідно вирішити низку технічних та регуляторних питань:

гармонізація сертифікації біометану з правилами ЄС;

інтеграція в європейські реєстри та визнання гарантій походження;

визнання української ГТС частиною європейської системи балансу маси;

залучення інвестицій у виробничі потужності.

Розвиток цього напряму дозволить не лише зменшити викиди парникових газів, а й створити нові робочі місця у сільській місцевості. Наразі бізнес підготував десятки інвестиційних проєктів, реалізація яких залежить від формування зрозумілих правил ринку та довгострокових сигналів від держави.

Нагадаємо, 2 березня міністерка економіки Німеччини Катаріна Райхе запропонувала імпортувати біометан з України для опалення.