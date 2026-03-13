"Выиграют обе стороны": Украина и Германия обсудили экспорт биометана

Украина и Германия приступили к обсуждению стратегического партнерства в сфере экспорта биометана. Это направление считается одним из наиболее перспективных для энергетического сотрудничества, поскольку украинский аграрный сектор обеспечивает стабильную базу сырья в виде агроотходов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Заместитель министра Тарас Высоцкий во время круглого стола "Экспорт биометана в Германию: целевые сегменты рынка и открытые вопросы" с участием представителей правительства Германии и экспертов энергетического рынка отметил важность этого сектора.

"В 2025 году украинские компании экспортировали более 11,2 млн куб. м газообразного биометана собственного производства. При этом Украина имеет мощный потенциал производства биометана благодаря аграрному сектору. Для нас это не только вопрос энергетики, но и развитие экономики и создание добавленной стоимости в аграрной отрасли", — заявил он.

Высоцкий отметил, что сотрудничество с Германией в этом направлении является примером " взаимно выгодного партнерства, где выигрывают обе стороны ". В частности, Украина получает рынок для новой энергетической продукции, а Европа – дополнительный источник возобновляемого газа для своего энергетического перехода.

Ключевые вызовы для отрасли

Для полноценного запуска массового экспорта необходимо решить ряд технических и регуляторных вопросов:

гармонизация сертификации биометана с правилами ЕС;

интеграция в европейские реестры и признание гарантий происхождения;

признание украинской ГТС частью европейской системы баланса массы;

привлечение инвестиций в производственные мощности.

Развитие этого направления позволит не только снизить выбросы парниковых газов, но и создать новые рабочие места в сельской местности. В настоящее время бизнес подготовил десятки инвестиционных проектов, реализация которых зависит от формирования понятных правил рынка и долгосрочных сигналов от государства.

Напомним, 2 марта г. инистерша экономики Германии Катарина Райхе предложила импортировать биометан из Украины для отопления.