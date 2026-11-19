В приложении "Воздушная тревога" расширили возможности авторизации для пользователей, желающих просматривать информацию о воздушных целях. Теперь, кроме "Дія. Подпись", для подтверждения личности можно воспользоваться электронной почтой и сервисом "Дія. Антибот".

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба приложения.

Как пояснили разработчики приложения, "Дія.Антибот" - это инструмент, который проверяет наличие приложения "Дія" на пользовательском устройстве и помогает отсеивать автоматизированные запросы. При этом накладывать электронную подпись не нужно.

Как авторизироваться через "Дія.Антибот":

Откройте карту в приложении "Воздушная тревога" и щелкните значок шахеда в верхней части экрана. Выбрать вход через электронную почту – с помощью аккаунта Google или Apple. Подтвердить авторизацию в приложении "Дія". Система автоматически перенаправит пользователя в соответствующий сервис. После успешной проверки пользователь вернется в "Воздушную тревогу", где получит доступ к отображению воздушных целей.

Более подробная информация о работе сервиса доступна на сайте "Дії" .

В команде "Воздушной тревоги" также напомнили, что обязательная авторизация для просмотра данных о перемещении воздушных целей была введена по требованию Воздушных сил ВСУ. Это ограничение должно обеспечить доступ к чувствительной информации только для верифицированных пользователей.

Напомним, в начале ноября приложение попало под действие кибератаки. После постороннего вмешательства его работу временно приостановили, а отражение воздушных целей на карте отключили до завершения дополнительных мер безопасности.