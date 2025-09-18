Проверка тарифов на вывоз отходов: в "Киевтеплоэнерго" проходят обыски

В Киевтеплоэнерго проходят очередные обыски, правоохранители проверяют возможное завышение тарифов на вывоз отходов, что временно остановило работу предприятия.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу "Киевтеплоэнерго".

Правоохранители проверяют "Киевтеплоэнерго"

Сегодня, 18 сентября 2025, представители Национальной полиции Киевской области проводят обыск в головном офисе КП "Киевтеплоэнерго". В ходе следственных действий временно приостанавились некоторые процессы предприятия, координирующие теплоэнергетические операции города.

С начала военного положения правоохранительные органы совершили в отношении предприятия более 250 процессуальных действий, включая обыски, осмотры, экспертизы и запросы документов и материалов.

Сегодняшние следственные действия связаны с проверкой возможного завышения тарифов на перевозку твердых бытовых отходов отдельными перевозчиками, отмечают в пресс-службе.

В компании акцентируют внимание на то, что "Киевтеплоэнерго" неоднократно отмечало системное давление правоохранительных органов и приводило факты давления под надуманными предлогами, что ранее уже приводило к остановке работы подразделений, отвечающих за энергобезопасность города.

Предприятие подтверждает готовность к сотрудничеству с правоохранителями для выяснения всех обстоятельств дела, однако из-за отсутствия у "Киевтеплоэнерго" документов, принадлежащих другим юридическим лицам, их передать невозможно.

Напомним, тепловики КП "Киевтеплоэнерго" готовят теплосети к отопительному сезону 2025-2026 годов. Недавно на улице Миропольской заменили компенсатор на магистральной трубе, которая поставляет тепло в 35 жилых домов в Днепровском районе.