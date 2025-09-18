Перевірка тарифів на вивезення відходів: у "Київтеплоенерго" проходять обшуки

У “Київтеплоенерго” проходять чергові обшуки, правоохоронці перевіряють можливе завищення тарифів на вивезення відходів, що тимчасово зупинило роботу підприємства.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Київтеплоенерго".

Правоохоронці перевіряють "Київтеплоенерго"

Сьогодні, 18 вересня 2025 року, представники Національної поліції Київської області проводять обшук у головному офісі КП "Київтеплоенерго". Під час слідчих дій тимчасово призупинились деякі процеси підприємства, що координує теплоенергетичні операції міста.

З початку воєнного стану правоохоронні органи здійснили щодо підприємства понад 250 процесуальних дій, включно з обшуками, оглядами, експертизами та запитами документів і матеріалів.

Сьогоднішні слідчі дії пов’язані з перевіркою можливого завищення тарифів на перевезення твердих побутових відходів окремими перевізниками, зазначають в пресслужбі.

У компанії додають, що "Київтеплоенерго" неодноразово наголошувало на системному тиску правоохоронних органів та наводило факти тиску під надуманими приводами, що раніше вже призводило до зупинки роботи підрозділів, що відповідають за енергобезпеку міста.

Підприємство підтверджує готовність до співпраці з правоохоронцями для з’ясування всіх обставин справи, однак через відсутність у "Київтеплоенерго" документів, що належать іншим юридичним особам, їх передати неможливо.

Нагадаємо, тепловики КП "Київтеплоенерго" готують тепломережі до опалювального сезону 2025–2026 років. Нещодавно на вулиці Миропільській замінили компенсатор на магістральній трубі, що постачає тепло до 35 житлових будинків у Дніпровському районі.