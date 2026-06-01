Прыжок цен на горючее и обстрелы инфраструктуры: убытки "Укрзализныци" достигли 7,9 млрд грн

Первый квартал 2026 года принес "Укрзалізниці" финансовый ущерб в размере около 7,9 млрд. грн. Главными факторами ухудшения показателей стали регулярные обстрелы инфраструктуры и резкое повышение стоимости энергоносителей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

За три месяца железнодорожная сеть и подвижной состав получили 541 удар, что составляет половину от показателя за весь 2025 год. В результате атак было повреждено 1718 объектов, ранения получили 28 железнодорожников. Несмотря на повреждения компания сохранила тарифы для пассажиров и грузоотправителей на неизменном уровне для поддержки экономики.

Атаки на порты, заводы и локомотивы вместе с зимними перебоями в электроснабжении заставили металлургические и горно-обогатительные комбинаты временно останавливать работу. Вместе с морозами это привело к уменьшению грузовых перевозок на 6,4% — до 34,8 млн. тонн по сравнению с прошлым годом. Пассажиропоток в далеком сообщении упал на 10% — до 5,8 млн пассажиров, поскольку железнодорожники меняли или сокращали маршруты из-за угроз обстрелов поездов.

Экономическая ситуация усугубилась из-за внешних факторов. Конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал рост закупочной стоимости дизельного горючего в марте почти на 50%. Из-за разрушения генерации и перехода на импорт электроэнергии ее цена для компании выросла на 52%, что сформировало дополнительные расходы в сумме 2,58 млрд грн.

Для поддержки операционной деятельности компания ввела меры жесткой экономии. Уже второй год заработные платы железнодорожников не индексируются, а финансирование проектов развития и восстановления сокращено до минимума. В то же время, железная дорога выполняет программу повышения операционной эффективности на сумму более 10,2 млрд грн за счет продажи металлолома, сдачи площадей в аренду через Prozorro и передачи непрофильных активов.

Важным шагом стало внедрение экспериментального механизма государственного заказа, согласно которому государство начало системно компенсировать разницу между себестоимостью пассажирских перевозок и действующими тарифами.

