Стрибок цін на пальне та обстріли інфраструктури: збитки "Укрзалізниці" сягнули 7,9 млрд грн

Перший квартал 2026 року приніс "Укрзалізниці" фінансовий збиток у розмірі близько 7,9 млрд грн. Головними факторами погіршення показників стали регулярні обстріли інфраструктури та різке підвищення вартості енергоносіїв.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба перевізника.

За три місяці залізнична мережа та рухомий склад зазнали 541 удару, що становить половину від показника за весь 2025 рік. Унаслідок атак було пошкоджено 1718 об'єктів, поранення отримали 28 залізничників. Попри пошкодження, компанія зберегла тарифи для пасажирів та вантажовідправників на незмінному рівні для підтримки економіки.

Атаки на порти, заводи та локомотиви разом із зимовими перебоями в електропостачанні змусили металургійні та гірничо-збагачувальні комбінати тимчасово зупиняти роботу. Разом із морозами це призвело до зменшення вантажних перевезень на 6,4% — до 34,8 млн тонн порівняно з минулим роком. Пасажиропотік у далекому сполученні впав на 10% — до 5,8 млн пасажирів, оскільки залізничники змінювали або скорочували маршрути через загрози обстрілів поїздів.

Економічна ситуація погіршилася через зовнішні чинники. Конфлікт на Близькому Сході спровокував зростання закупівельної вартості дизельного пального в березні майже на 50%. Через руйнування генерації та перехід на імпорт електроенергії її ціна для компанії зросла на 52%, що сформувало додаткові витрати у сумі 2,58 млрд грн.

Для підтримання операційної діяльності компанія запровадила заходи жорсткої економії. Уже другий рік поспіль заробітні плати залізничників не індексуються, а фінансування проєктів розвитку та відновлення скорочено до мінімуму. Водночас залізниця виконує програму підвищення операційної ефективності на суму понад 10,2 млрд грн за рахунок продажу металобрухту, здачі площ в оренду через Prozorro та передачі непрофільних активів.

Важливим кроком стало впровадження експериментального механізму державного замовлення, за яким держава почала системно компенсувати різницю між собівартістю пасажирських перевезень та чинними тарифами.

