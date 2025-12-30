Пункты обогрева на рельсах: 100 "Вагонов несокрушимости" готовы спасать украинцев во время отключений света

"Укрзализныця" совместно с международными партнерами реализовала масштабный проект: 100 ранее стоявших в резерве вагонов превратились в автономные мобильные пункты обогрева, связи и досуга. Вагоны обладают полноценной системой отопления и способны поддерживать комфортную температуру при любых погодных условиях.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Что внутри "Вагона несокрушимости"?

В "Вагон ах несокрушимости" есть генераторы для зарядки гаджетов.

Эти вагоны – не просто места для ожидания, а полностью автономные пространства со всем необходимым:

мощная система отопления, работающая в любую погоду, и генераторы для зарядки гаджетов;

каждый вагон оснащен терминалом Starlink, чтобы украинцы могли оставаться на связи с родными или работать;

внутри есть холодильники для хранения продуктов и микроволновки, чтобы быстро разогреть обед;

для малышей обустроены специальные купе с играми, книгами и зоной для просмотра мультфильма;

вместе с фондом "Hachiko" созданы отдельные зоны для владельцев домашних любимцев, где четырехлапых ждут даже вкусности.

В "Вагонах несокрушимости" обустроены отдельные купе для домашних животных

Поддержка партнеров

Благодаря поддержке партнеров, таких как All Hands & Hearts, World Central Kitchen и других, на переоборудование не потратили ни одной бюджетной гривны. Ранее не использовавшиеся вагоны теперь стали мобильными пунктами помощи, которые могут быть доставлены по запросу местных властей туда, где они наиболее нужны.

"Этот проект - о единстве и взаимопомощи. Государство, Укрзализныця и международные партнеры объединились, чтобы поддержать общины во время отключений света или тепла вследствие вражеских атак. Именно из таких практических решений и состоит наша общая устойчивость", - отметил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Напомним, "Укрзализныця" на период Новогодних праздников назначила 16 дополнительных поездов. Приоритет традиционно был предоставлен карпатскому направлению.