Пункти обігріву на рейках: 100 "Вагонів незламності" готові рятувати українців під час відключень світла

"Укрзалізниця" спільно з міжнародними партнерами реалізувала масштабний проєкт: 100 вагонів, які раніше стояли в резерві, перетворилися на автономні мобільні пункти обігріву, зв’язку та дозвілля. Вагони мають повноцінну систему опалення і здатні підтримувати комфортну температуру за будь-яких погодних умов.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба УЗ.

Що всередині "Вагону незламності"?

У "Вагон ах незламності" є генератори для зарядки гаджетів

Ці вагони — не просто місця для очікування, а повністю автономні простори з усім необхідним:

потужна система опалення, що працює за будь-якої погоди, та генератори для зарядки гаджетів;

кожен вагон оснащений терміналом Starlink, щоб українці могли залишатися на зв'язку з рідними або працювати;

усередині є холодильники для зберігання продуктів та мікрохвильовки, щоб швидко розігріти обід;

для малечі облаштовані спеціальні купе з іграми, книжками та зоною для перегляду мультфільмі;.

разом із фондом "Hachiko" створено окремі зони для власників домашніх улюбленців, де на чотирилапих чекають навіть смаколики.

У "Вагонах незламності" облаштовано окремі купе для домашніх тварин

Підтримка партнерів

Завдяки підтримці партнерів, таких як "All Hands & Hearts", "World Central Kitchen" та інших, на переобладнання не витратили жодної бюджетної гривні. Вагони, які раніше не використовувалися, тепер стали мобільними пунктами допомоги, що можуть бути доставлені за запитом місцевої влади туди, де вони найпотрібніші.

"Цей проєкт — про єдність і взаємодопомогу. Держава, Укрзалізниця та міжнародні партнери об’єдналися, щоб підтримати громади під час відключень світла чи тепла внаслідок ворожих атак. Саме з таких практичних рішень і складається наша спільна стійкість", – зазначив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

