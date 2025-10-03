Пять крупнейших сетей аптек подозревают в умышленном устранении продаж лекарств отечественных производителей

2 октября 2025 года Антимонопольный комитет Украины приступил к рассмотрению дела в отношении 155 субъектов хозяйствования, входящих в состав пяти крупнейших аптечных сетей на рынке, по признакам совершения нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

По имеющейся у регулятора информации, по состоянию на июль 2025 года пятерка крупнейших аптечных сетей, а именно: "Аптека "АНЦ", Аптека "Доброго дня", Аптека "9-1-1", Аптека "Подорожник", Аптека "Желаем здоровья", контролирует 64% розничного товарооборота и владеет 42% всех аптечных точек, что в совокупном количестве составляет 7742 торговых точек.

"То есть совокупная доля вышеупомянутых аптечных сетей на рынке розничной реализации лекарственных средств достаточно значительна. Усматривается, что эти группы аптек имеют признаки рыночной власти и возможность ощутимо влиять на условия оборота товара на рынке", - отмечают в АМКУ.

Там добавляют, что анализ имеющихся у регулятора материалов свидетельствует, что с февраля 2025 г. прослеживаются тенденции к уменьшению объемов реализации лекарственных средств производства трех отечественных производителей путем ограничения их наличия в точках реализации Топ-5 крупнейших аптечных сетей.

При этом спрос на проанализированные лекарственные средства трех отечественных производителей в течение исследуемого периода был относительно стабильным и не имел тенденции к значительному уменьшению.

В то же время уменьшение потребления населением указанных лекарственных средств было связано с притворным уменьшением присутствия его в сетевых аптеках.

"Итак, такие согласованные действия аптечных групп "Аптека "АНЦ", Аптека "Доброго дня", Аптека "9-1-1", Аптека "Путешественник", Аптека "Желаем здоровья", которые заключаются в ограничении объемов реализации лекарственных средств трех отечественных производителей, могут привести к недопущению, в недопущении).

Там добавили, что указанное нарушение влечет ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

"Дарница" пожаловалась в АМКУ

Фармацевтическая компания "Дарница" обратилась в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) с заявлением о возможных антиконкурентных действиях со стороны пяти крупнейших аптечных сетей и двух дистрибьюторов.

"Мы убеждены, что именно АМКУ является тем органом, который должен дать объективную оценку ситуации и поставить точку в дискуссии. Наша задача как украинского производителя - отстаивать честную конкуренцию и право пациентов на свободный выбор лекарств. Мы не ведем дискуссий в плоскости предположений, а действуем исключительно в рамках закона и доверяем регулятору".

В "Дарнице" отметили, что "производитель, аптеки и дистрибьюторы должны работать в прозрачных условиях, без скрытых механизмов влияния, ограничивающих ассортимент".

"Мы верим, что рассмотрение АМКУ поможет устранить какие-либо сомнения и обеспечит справедливые правила игры на рынке, где на первом месте стоит пациент", - подчеркнул в компании.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали проект закона №13684 "Об аптечной деятельности". Он призван комплексно урегулировать фармацевтический рынок и приблизить его к европейским стандартам.