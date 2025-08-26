Аптечний ринок в Україні планують регулювати за європейською моделлю: у Раді зареєстрували законопроєкт

У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону №13684 "Про аптечну діяльність". Він покликаний комплексно врегулювати фармацевтичний ринок та наблизити його до європейських стандартів.

Ініціатор законопроєкту – голова підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Сергій Кузьміних.

Документ пропонує встановити вимоги до професійної кваліфікації власників аптек, запровадити обмеження на кількість аптек, які може контролювати один суб’єкт господарювання, посилити регулювання маркетингових практик та впровадити нові механізми контролю за якістю й доступністю ліків.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що його ухвалення зменшить вплив великих аптечних мереж на ринок, гарантуватиме професійність обслуговування та створить прозорі умови для конкуренції. На думку авторів, реалізація закону наблизить систему регулювання фармацевтичної сфери до стандартів ЄС і покращить доступ населення до безпечних та якісних ліків.

Законопроєкт підготовлений для виконання зобов’язань України за Угодою про асоціацію з ЄС. Він передбачає адаптацію національного законодавства до Регламенту Ради (ЄС) №1/2003, Директиви 2005/36/ЄС і практик, які застосовуються у державах Євросоюзу, зокрема Німеччині, Польщі та Латвії.

Раніше голова парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький наголошував, доцільним прикладом для України може слугувати німецька модель аптечної системи, яка поєднує високі професійні стандарти з дієвим державним наглядом.

Зауважимо, що протягом останнього року в Україні було реалізовано низку заходів для посилення контролю за фармацевтичним ринком. Зокрема, ухвалено закон про заборону маркетингових платежів між аптеками та виробниками. У липні 2025 року МОЗ запустило Національний каталог цін із понад 2700 лікарських засобів, де ціни формуються за європейською методикою “ЄС-8”. Наступними кроками уряд визначив розширення каталогу на всі рецептурні препарати, запровадження єдиного механізму контролю за аптечними мережами та посилення ролі державних органів у сфері конкуренції.