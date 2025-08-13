Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,43

--0,02

EUR

48,08

--0,12

Готівковий курс:

USD

41,48

41,40

EUR

48,50

48,25

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації

Голова пацієнтського фонду: В Україні понад 19 тисяч аптек – більше, ніж хлібних магазинів

аптека, ліки
Аптечний ринок в Україні демонструє швидкі темпи зростання. / Freepik

В Україні аптечний ринок зростає швидкими темпами, що призводить до формування надлишкової інфраструктури. Це, своєю чергою, впливає на підвищення цін на ліки. 

Про це заявив голова координаційної ради БО "100% Життя" Дмитро Шерембей в інтерв’ю Mind.

Він навів приклад: у Німеччині, де проживає близько 80 млн осіб, працює близько 15 тисяч аптек, тоді як в Україні — приблизно 19 тисяч при населенні більш ніж 30 млн.

"Тобто це абсолютно неадекватний обсяг пропозиції на попит. У нас хлібних магазинів менше, ніж аптек", – наголосив він.

За його словами, така структура ринку збільшує витрати у секторі, які фактично перекладаються на споживачів.

"Щоб утримувати таку велику інфраструктуру, треба великий overhead закладати, високі ціни встановлювати", – пояснив Шерембей.

Він додав, що бізнес-модель аптек зосереджена переважно на оренді торговельних приміщень та роздрібній реалізації товарів, без залучення до наукової чи виробничої діяльності.

Нагадаємо, за даними Proxima Research, п’ять найбільших аптечних мереж контролюють понад 64% обсягу продажів на роздрібному фармринку України. Це може створювати умови для змови, непрозорого ціноутворення та обмеження конкуренції, що стало предметом уваги уряду та АМКУ.