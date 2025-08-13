Голова пацієнтського фонду: В Україні понад 19 тисяч аптек – більше, ніж хлібних магазинів

В Україні аптечний ринок зростає швидкими темпами, що призводить до формування надлишкової інфраструктури. Це, своєю чергою, впливає на підвищення цін на ліки.

Про це заявив голова координаційної ради БО "100% Життя" Дмитро Шерембей в інтерв’ю Mind.

Він навів приклад: у Німеччині, де проживає близько 80 млн осіб, працює близько 15 тисяч аптек, тоді як в Україні — приблизно 19 тисяч при населенні більш ніж 30 млн.

"Тобто це абсолютно неадекватний обсяг пропозиції на попит. У нас хлібних магазинів менше, ніж аптек", – наголосив він.

За його словами, така структура ринку збільшує витрати у секторі, які фактично перекладаються на споживачів.

"Щоб утримувати таку велику інфраструктуру, треба великий overhead закладати, високі ціни встановлювати", – пояснив Шерембей.

Він додав, що бізнес-модель аптек зосереджена переважно на оренді торговельних приміщень та роздрібній реалізації товарів, без залучення до наукової чи виробничої діяльності.

Нагадаємо, за даними Proxima Research, п’ять найбільших аптечних мереж контролюють понад 64% обсягу продажів на роздрібному фармринку України. Це може створювати умови для змови, непрозорого ціноутворення та обмеження конкуренції, що стало предметом уваги уряду та АМКУ.