П’ять найбільших мереж аптек підозрюють у навмисному усуненні з продажу ліків вітчизняних виробників

2 жовтня 2025 року Антимонопольний комітет України розпочав розгляд справи щодо 155 суб’єктів господарювання, які входять до складу п’яти найбільших аптечних мереж на ринку, за ознаками вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба АМКУ.

За наявною у регулятора інформацією, станом на липень 2025 року п’ятірка найбільших аптечних мереж, а саме: "Аптека "АНЦ", Аптека "Доброго дня", Аптека "9-1-1", Аптека "Подорожник", Аптека "Бажаємо здоров’я", контролює 64% роздрібного товарообігу та володіє 42% усіх аптечних точок, що в сукупній кількості становить 7742 торгові точки.

"Тобто сукупна частка вищезазначених аптечних мереж на ринку роздрібної реалізації лікарських засобів є досить значною. Вбачається, що ці групи аптек мають ознаки ринкової влади та можливість відчутно впливати на умови обороту товару на ринку", - наголошують в АМКУ.

Там додають, що аналіз наявних у регулятора матеріалів свідчить, що з лютого 2025 року простежуються тенденції до зменшення обсягів реалізації лікарських засобів виробництва трьох вітчизняних виробників шляхом обмеження їх наявності в точках реалізації Топ-5 найбільших аптечних мереж.

При цьому попит на проаналізовані лікарські засоби трьох вітчизняних виробників протягом досліджуваного періоду був відносно стабільним та не мав тенденції до значного зменшення.

Натомість зменшення споживання населенням вказаних лікарських засобів було пов’язано із вдаваним зменшенням присутності їх у мережевих аптеках.

"Отже, такі узгоджені дії аптечних груп "Аптека "АНЦ", Аптека "Доброго дня", Аптека "9-1-1", Аптека "Подорожник", Аптека "Бажаємо здоров’я", які полягають в обмеженні обсягів реалізації лікарських засобів трьох вітчизняних виробників, можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції", - підкреслили в АМКУ.

Там додали, що вказане порушення тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.

"Дарниця" поскаржилася до АМКУ

Фармацевтична компанія "Дарниця" звернулася до Антимонопольного комітету України (АМКУ) із заявою щодо можливих антиконкурентних дій з боку п’яти найбільших аптечних мереж та двох дистриб’юторів.

"Ми переконані, що саме АМКУ є тим органом, який повинен дати об’єктивну оцінку ситуації та поставити крапку в дискусії. Наше завдання як українського виробника - відстоювати чесну конкуренцію та право пацієнтів на вільний вибір ліків. Ми не ведемо дискусій у площині припущень, а діємо виключно в рамках закону і довіряємо регулятору", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в компанії.

В "Дарниці" зазначили, що "виробник, аптеки та дистриб’ютори мають працювати у прозорих умовах, без прихованих механізмів впливу, які обмежують асортимент".

"Ми віримо, що розгляд АМКУ допоможе усунути будь-які сумніви й забезпечить справедливі правила гри на ринку, де на першому місці стоїть пацієнт", - підкресли в компанії.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували проєкт закону №13684 "Про аптечну діяльність". Він покликаний комплексно врегулювати фармацевтичний ринок та наблизити його до європейських стандартів.