Рабочие Boeing возвращаются после 101-дневной забастовки: утвержден новый контракт

После 101-дневной забастовки, которая нарушала производство ключевых военных самолетов, около 3200 работников компании Boeing в районе Сент-Луиса проголосовали за одобрение нового предложения контракта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Члены Международной ассоциации машинистов и работников аэрокосмической отрасли (IAM) округа 837 в четверг проголосовали 68% "за" утверждение пятилетнего контракта. Работники начнут возвращаться к работе уже в это воскресенье, 17 ноября.

Конец трехмесячной борьбы

Забастовка, начавшаяся 4 августа, повлияла на производство критически важных военных самолетов, включая истребители Boeing F-15 и F/A-18, учебно-тренировочный самолет T-7, а также замедлил поставки F-15 в ВВС США. Рабочие также собирают боеприпасы и секции крыльев для коммерческого самолета 777X.

"Мы удовлетворены результатами и с нетерпением ждем возвращения всей нашей команды к работе 17 ноября для поддержки наших клиентов", – прокомментировал ситуацию спикер Boeing.

Детали контракта

Члены профсоюза округа 837 требовали высшее ратификационное вознаграждение и улучшенные взносы в пенсионный план, стремясь к условиям, близким к тем, что были согласованы Boeing в прошлом году с членами IAM в Сиэтле после 53-дневной забастовки.

В течение всей забастовки, Boeing отказывался увеличивать общую стоимость своего предложения, включавшую общее повышение заработной платы на 24% в течение пяти лет.

В понедельник Boeing в одностороннем порядке пересмотрел свое предложение, изменив структуру бонусов: он увеличил начальный денежный стимул до $6000 (по сравнению с $3000 в предыдущем предложении), но сократил на $4000 бонусы, которые должны быть выплачены позже.

Остальные условия контракта остались почти неизменными по сравнению с теми версиями, которые ранее были отклонены.

Ранее компания Boeing сообщила поставщикам о возможности увеличения производства 737 Max до 42 самолетов в месяц уже в октябре. Компания также готовится к двум дальнейшим повышениям темпов производства: одно ожидается в апреле, а другое – в конце 2026 года. Совокупно эти изменения могут потенциально довести ежемесячный выпуск 737 Max до 53 самолетов до конца следующего года.