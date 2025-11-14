Робітники Boeing повертаються після 101-денного страйку: затверджено новий контракт

Після 101-денного страйку, який порушував виробництво ключових військових літаків, близько 3200 працівників компанії Boeing у районі Сент-Луїса проголосували за схвалення нової пропозиції контракту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Члени Міжнародної асоціації машиністів та працівників аерокосмічної галузі (IAM) округу 837 у четвер проголосували 68% "за" затвердження п’ятирічного контракту. Працівники почнуть повертатися до роботи вже цієї неділі, 17 листопада.

Кінець тримісячної боротьби

Страйк, що розпочався 4 серпня, вплинув на виробництво критично важливих військових літаків, включаючи винищувачі Boeing F-15 та F/A-18, навчально-тренувальний літак T-7, а також уповільнив постачання F-15 до ВПС США. Робітники також збирають боєприпаси та секції крил для комерційного літака 777X.

"Ми задоволені результатами та з нетерпінням чекаємо на повернення всієї нашої команди до роботи 17 листопада для підтримки наших клієнтів", – прокоментував ситуацію речник Boeing.

Деталі контракту

Члени профспілки округу 837 вимагали вищу ратифікаційну винагороду та покращені внески до пенсійного плану, прагнучи умов, ближчих до тих, що були узгоджені Boeing минулого року з членами IAM у Сіетлі після 53-денного страйку.

Протягом усього страйку, Boeing відмовлявся збільшувати загальну вартість своєї пропозиції, яка включала загальне підвищення заробітної плати на 24% протягом п'яти років.

У понеділок Boeing в односторонньому порядку переглянув свою пропозицію, змінивши структуру бонусів: він збільшив початковий грошовий стимул до $6000 (порівняно з $3000 у попередній пропозиції), але скоротив на $4000 бонуси, які мали бути виплачені пізніше.

Решта умов контракту залишилася майже незмінною порівняно з тими версіями, які раніше були відхилені.

Раніше компанія Boeing повідомила постачальникам про можливість збільшення виробництва 737 Max до 42 літаків на місяць вже в жовтні. Компанія також готується до двох подальших підвищень темпів виробництва: одне очікується у квітні, а інше — наприкінці 2026 року. Сукупно ці зміни можуть потенційно довести щомісячний випуск 737 Max до 53 літаків до кінця наступного року.