Работник банка "сливал" России персональные данные клиентов-военных: детали от СБУ

СБУ задержала агента ФСБ
СБУ задержала агента ФСБ / СБУ

В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила агента ФСБ, работавшего в отделе информационной безопасности одного из столичных банков. Он использовал служебный доступ для сбора персональных данных клиентов – украинских защитников и волонтеров.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение СБУ.

Установлено, что фигурант передавал агрессору персональные сведения о военнослужащих и волонтерах.

Полученная информация необходима оккупантам для планирования терактов, проведения вербовочных мероприятий и информационно-психологических спецопераций против сил обороны.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили агента, задокументировали его разведактивность и задержали по месту жительства.

Сообщается, что при обыске у него изъяты четыре смартфона, сменные сим-карты для конспирации и три ноутбука, на которых он накапливал личные данные потенциальных "целей". Также на гаджетах задержанного обнаружены его контакты с ФСБ.

Спецслужбы РФ заметили будущего агента из-за его активности в запрещенных соцсетях. После вербовки кураторы из России дали ему первую задачу: провести разведку мест дислокации Сил обороны в столице.

Работник банка в свое свободное время обходил Киев и скрыто фотографировал здания, где могли находиться украинские военные.

Впоследствии он получил задание на сбор информации о клиентах финучреждения из числа военных и волонтеров, открывавших счета на помощь для ВСУ.

Также он должен был передать оккупантам координаты резервного дата-центра, на котором хранится база данных банка и его пользователей.

Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ массово задерживает российских наводчиков на энергетические объекты. Многие из них уже получили приговоры – по 15 лет за решеткой.

Автор:
Татьяна Бессараб