Працівник банку "зливав" Росії персональні дані клієнтів-військових: деталі від СБУ

У Києві Служба безпеки України викрила агента ФСБ, який працював у відділі інформаційної безпеки одного зі столичних банків. Він використовував службовий доступ для збору персональних даних клієнтів — українських захисників та волонтерів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення СБУ.

Встановлено, що фігурант передавав агресору персональні відомості про військовослужбовців та волонтерів.

Отримана інформація була необхідна окупантам для планування терактів, проведення вербувальних заходів та інформаційно-психологічних спецоперацій проти сил оборони.

Співробітники СБУ завчасно викрили агента, задокументували його розвідактивність і затримали за місцем проживання.

Повідомляється, що під час обшуку в нього вилучено чотири смартфони, змінні сім-карти для конспірації і три ноутбуки, на яких він накопичував особисті дані потенційних "цілей". Також на гаджетах затриманого виявлено його контакти з ФСБ.

Спецслужби РФ помітили майбутнього агента через його активність у заборонених соцмережах. Після вербування куратори з Росії дали йому перші завдання: провести розвідку місць дислокації Сил оборони у столиці.

Працівник банку у свій вільний час обходив Київ та приховано фотографував будівлі, де могли перебувати українські військові.

Згодом він отримав завдання на збір інформації про клієнтів фінустанови з-поміж військових і волонтерів, що відкривали рахунки на допомогу для ЗСУ.

Також він мав передати окупантам координати резервного дата-центру, на якому зберігається база даних банку та його користувачів.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ масово затримує російських навідників на енергетичні об'єкти. Багато з них вже отримали вироки – по 15 років за гратами.