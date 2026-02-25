Запланована подія 2

Работникам критических объектов выплатят единовременную помощь: Рада приняла законопроект

гривны
Энергетики и коммунальщики получат денежную помощь из-за агрессии РФ / Depositphotos

Верховная Рада 25 февраля приняла законопроект №14303 о выплатах работникам критической инфраструктуры, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, а также членов их семей.
 

Об этом Delo.ua сообщает со ссылкой на проект закона.

Предлагается включить в список лиц не только штатных работников, но и сотрудников филиалов и представительств, операторов критической инфраструктуры, а также других людей, пострадавших непосредственно на объектах критической инфраструктуры при исполнении профессиональных обязанностей.

Что предусмотрено:

  • уточнение характера обязанностей лиц, исполнение которых дает право на получение единовременного пособия;
  • расширение круга лиц, имеющих право на такую помощь, в том числе за счет работников операторов критической инфраструктуры, их филиалов и представительств, а также лиц, пострадавших на объектах критической инфраструктуры в связи с исполнением должностных (служебных, профессиональных, трудовых) обязанностей;
  • расширение перечня членов семей погибших (умерших) лиц;
  • вводится механизм выплаты разницы в случае установления высшей группы инвалидности;
  • продлевается срок реализации права на получение единовременного пособия на период действия военного положения и три года после его прекращения или отмены.

Напомним, в конце января Шмыгаль сообщал, что украинские энергетики, коммунальщики и железнодорожники будут ежемесячно получать дополнительную выплату в размере 20 тысяч гривен. Эти средства станут частью специального пакета поддержки от государства на период чрезвычайной ситуации в энергосистеме.

Автор:
Татьяна Бессараб