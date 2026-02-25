Працівникам критичних об’єктів виплатять одноразову допомогу: Рада ухвалила законопроєкт

Верховна Рада 25 лютого ухвалила законопроєкт №14303 про виплати працівникам критичної інфраструктури, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ проти України, а також членів їхніх сімей.



Про це Delo.ua повідомляє з посиланням на проєкт Закону.

Пропонується включити до списку осіб не тільки штатних працівників, а й співробітників філій та представництв, операторів критичної інфраструктури, а також інших людей, які постраждали безпосередньо на об'єктах критичної інфраструктури під час виконання професійних обов'язків.

Що передбачено:

уточнення характеру обов’язків осіб, виконання яких дає право на отримання одноразової грошової допомоги;

розширення кола осіб, які мають право на таку допомогу, зокрема за рахунок працівників операторів критичної інфраструктури, їх філій і представництв, а також осіб, які постраждали на об’єктах критичної інфраструктури у зв’язку із виконанням посадових (службових, професійних, трудових) обов’язків;

розширення переліку членів сімей загиблих (померлих) осіб;

запроваджується механізм виплати різниці у разі встановлення вищої групи інвалідності;

продовжується строк реалізації права на отримання одноразової грошової допомоги на період дії воєнного стану та три роки після його припинення або скасування.

Нагадаємо, в кінці січня Шмигаль повідомляв, що українські енергетики, комунальники та залізничники щомісяця отримуватимуть додаткову виплату у розмірі 20 тисяч гривень. Ці кошти стануть частиною спеціального пакета підтримки від держави на період дії надзвичайної ситуації в енергосистемі.