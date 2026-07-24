Работники на оккупированных территориях смогут дистанционно уволиться через "Дію"

Министерство экономики и окружающей среды Украины запустило бета-тестирование услуги дистанционного прекращения трудовых отношений для граждан, формально остающихся трудоустроенными на временно оккупированных территориях и потерявших связь с работодателем.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства экономики и окружающей среды Украины.

Услуга предназначена для людей, которые не могут фактически работать из-за оккупации или боевых действий, но юридически остаются в трудовых отношениях. Такой статус может мешать официальному трудоустройству на новую работу, получению пособия по безработице или прохождению переквалификации.

Раньше расторгнуть такой трудовой договор можно было из-за обращения в Государственную службу занятости или работодателя. По данным Госслужбы занятости, с начала полномасштабной войны с заявлениями о прекращении таких трудовых отношений в центры занятости обратились 11 714 граждан.

Новую услугу можно будет оформить дистанционно через приложение "Дія". Пользователь подает заявление и подписывает его с помощью "Дія.Підпис".

После этого система проверяет работодателя по перечню временно оккупированных территорий, фиксирует дату увольнения, сообщает работодателю и обновляет данные в государственных реестрах. Увольнение наступает автоматически на следующий день после регистрации заявления в системе. Дополнительные подтверждения не требуются.

Бета-тестирование продлится две недели. На этом этапе услуга доступна для 658 граждан, предварительно зарегистрировавшихся для участия в тестировании.

После завершения тестирования сервис должен появиться в меню "Дія" и стать доступным всем пользователям, соответствующим условиям.

Присоединиться к тестированию могли совершеннолетние граждане Украины, которые:

официально трудоустроены на предприятии, в учреждении или организации на временно оккупированной территории;

имеют РНОКПП;

имеют ID-карту или биометрический загранпаспорт в "Дії";

не имеют статуса безработного.

Услуга является частью цифровой системы рынка труда "Обрій", которую разрабатывают Министерство экономики и окружающей среды совместно с Министерством цифровой трансформации.