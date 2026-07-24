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Работники на оккупированных территориях смогут дистанционно уволиться через "Дію"
Министерство экономики и окружающей среды Украины запустило бета-тестирование услуги дистанционного прекращения трудовых отношений для граждан, формально остающихся трудоустроенными на временно оккупированных территориях и потерявших связь с работодателем.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства экономики и окружающей среды Украины.
Услуга предназначена для людей, которые не могут фактически работать из-за оккупации или боевых действий, но юридически остаются в трудовых отношениях. Такой статус может мешать официальному трудоустройству на новую работу, получению пособия по безработице или прохождению переквалификации.
Раньше расторгнуть такой трудовой договор можно было из-за обращения в Государственную службу занятости или работодателя. По данным Госслужбы занятости, с начала полномасштабной войны с заявлениями о прекращении таких трудовых отношений в центры занятости обратились 11 714 граждан.
Новую услугу можно будет оформить дистанционно через приложение "Дія". Пользователь подает заявление и подписывает его с помощью "Дія.Підпис".
После этого система проверяет работодателя по перечню временно оккупированных территорий, фиксирует дату увольнения, сообщает работодателю и обновляет данные в государственных реестрах. Увольнение наступает автоматически на следующий день после регистрации заявления в системе. Дополнительные подтверждения не требуются.
Бета-тестирование продлится две недели. На этом этапе услуга доступна для 658 граждан, предварительно зарегистрировавшихся для участия в тестировании.
После завершения тестирования сервис должен появиться в меню "Дія" и стать доступным всем пользователям, соответствующим условиям.
Присоединиться к тестированию могли совершеннолетние граждане Украины, которые:
- официально трудоустроены на предприятии, в учреждении или организации на временно оккупированной территории;
- имеют РНОКПП;
- имеют ID-карту или биометрический загранпаспорт в "Дії";
- не имеют статуса безработного.
Услуга является частью цифровой системы рынка труда "Обрій", которую разрабатывают Министерство экономики и окружающей среды совместно с Министерством цифровой трансформации.