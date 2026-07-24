Працівники на окупованих територіях зможуть дистанційно звільнитися через "Дію"

Міністерство економіки та довкілля України запустило бета-тестування послуги дистанційного припинення трудових відносин для громадян, які формально залишаються працевлаштованими на тимчасово окупованих територіях і втратили зв’язок із роботодавцем.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства економіки та довкілля України.

Послуга призначена для людей, які не можуть фактично працювати через окупацію або бойові дії, але юридично залишаються у трудових відносинах. Такий статус може заважати офіційному працевлаштуванню на нову роботу, отриманню допомоги по безробіттю або проходженню перекваліфікації.

Раніше розірвати такий трудовий договір можна було через звернення до Державної служби зайнятості або до роботодавця. За даними Держслужби зайнятості, з початку повномасштабної війни із заявами про припинення таких трудових відносин до центрів зайнятості звернулися 11 714 громадян.

Нову послугу можна буде оформити дистанційно через застосунок "Дія". Користувач подає заяву та підписує її за допомогою "Дія.Підпису".

Після цього система перевіряє роботодавця за переліком тимчасово окупованих територій, фіксує дату звільнення, повідомляє роботодавця та оновлює дані в державних реєстрах. Звільнення настає автоматично наступного дня після реєстрації заяви в системі. Додаткові підтвердження не потрібні.

Бета-тестування триватиме два тижні. На цьому етапі послуга доступна для 658 громадян, які попередньо зареєструвалися для участі в тестуванні.

Після завершення тестування сервіс має з’явитися в меню "Дії" та стати доступним для всіх користувачів, які відповідають умовам.

Долучитися до тестування могли повнолітні громадяни України, які:

офіційно працевлаштовані на підприємстві, в установі чи організації на тимчасово окупованій території;

мають РНОКПП;

мають ID-картку або біометричний закордонний паспорт у "Дії";

не мають статусу безробітного.

Послуга є частиною цифрової системи ринку праці "Обрій", яку розробляють Міністерство економіки та довкілля спільно з Міністерством цифрової трансформації.