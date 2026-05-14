Работодатели готовы нанимать украинцев старше 50 лет: что изменилось на рынке труда

Из-за дефицита кадров, вызванного мобилизацией и миграцией, украинские работодатели все активнее привлекают к работе кандидатов в возрасте 50+ и даже 60+.

Как пишет Delo.ua, об этом в комментарии "Укринформу" сообщила директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк.

Люди 50+ стали спасателями рынка труда

По результатам опроса 60,9 тысяч работодателей, проведенного в сентябре-октябре 2025 года, почти 20 тысяч компаний планируют нанимать работников в 2026 году. В то же время, 66,3% работодателей заявили, что готовы рассматривать кандидатов в возрасте 60+.

Больше всего компаний, открытых для трудоустройства старших работников, зафиксировали в Киевской, Львовской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Наибольший спрос на работников 50+ в настоящее время сохраняется в промышленности и производственной сфере. Работодатели прежде всего ищут высококвалифицированных инженеров, технологов, электриков, слесарей и операторов станков. Высокой остается потребность в специалистах для энергетической отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, где особенно ценят практический опыт и основательное знание систем.

Кроме того, работников старшего возраста активно вовлекают в сферу образования и корпоративное наставничество, где они могут передавать профессиональный опыт младшим специалистам. В аграрном секторе спросом пользуются агрономы, механики и менеджеры среднего звена, а в медицине опытные врачи и фармацевты.

Как отметила директор Государственной службы занятости, кандидаты в возрасте 50+ сегодня имеют значительный потенциал для преодоления кадрового дефицита в сферах администрирования, логистики, закупок, консалтинга и управления проектами, где ключевую роль играют опыт и ответственность.

В то же время, проблема возрастной дискриминации на украинском рынке труда до сих пор остается актуальной.

По данным службы, в 2025 году люди в возрасте 36-60 лет составляли около двух третей всех занятых в Украине. Доля молодежи до 35 лет составила 19%, тогда как украинцев старше 60 лет — 14%.

Как отметила Жовтяк, главными преимуществами кандидатов 50+ остаются надежность, профессиональный опыт и способность быстро адаптироваться к новым условиям работы.

Напомним, в Украине из-за войны и массового выезда молодых кадров за границу работодатели все чаще нанимают людей старшего возраста. Кроме дефицита специалистов на рынке, на ситуацию влияют и низкие выплаты, заставляющие пенсионеров искать дополнительный заработок для выживания.