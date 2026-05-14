Роботодавці готові наймати українців старше 60 років: що змінилося на ринку праці

Кадровий дефіцит змушує бізнес активніше залучати працівників старшого віку / Pexels

Через дефіцит кадрів, спричинений мобілізацією та міграцією, українські роботодавці дедалі активніше залучають до роботи кандидатів віком 50+ і навіть 60+. 

Як пише Delo.ua, про це в коментарі "Укрінформу" повідомила директор Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк.

Люди 50+ стали рятівниками ринку праці

За результатами опитування 60,9 тисячі роботодавців, проведеного у вересні-жовтні 2025 року, майже 20 тисяч компаній планують наймати працівників у 2026 році. Водночас 66,3% роботодавців заявили, що готові розглядати кандидатів віком 60+.

Найбільше компаній, відкритих до працевлаштування старших працівників, зафіксували у Київській, Львівській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

Найбільший попит на працівників віком 50+ нині зберігається у промисловості та виробничій сфері. Роботодавці насамперед шукають висококваліфікованих інженерів, технологів, електриків, слюсарів та операторів верстатів. Високою також залишається потреба у фахівцях для енергетичної галузі та житлово-комунального господарства, де особливо цінують практичний досвід і ґрунтовне знання систем.

Крім того, працівників старшого віку активно залучають до сфери освіти та корпоративного наставництва, де вони можуть передавати професійний досвід молодшим спеціалістам. В аграрному секторі попитом користуються агрономи, механіки та менеджери середньої ланки, а в медицині — досвідчені лікарі й фармацевти.

Як зазначила директорка Державної служби зайнятості, кандидати віком 50+ сьогодні мають значний потенціал для подолання кадрового дефіциту у сферах адміністрування, логістики, закупівель, консалтингу та управління проєктами, де ключову роль відіграють досвід і відповідальність.

Водночас проблема вікової дискримінації на українському ринку праці досі залишається актуальною.

За даними служби, у 2025 році люди віком 36–60 років становили близько двох третин усіх зайнятих в Україні. Частка молоді до 35 років склала 19%, тоді як українців віком понад 60 років — 14%.

Як наголосила Жовтяк, головними перевагами кандидатів 50+ залишаються надійність, професійний досвід і здатність швидко адаптуватися до нових умов роботи.

Нагадаємо, в Україні через війну та масовий виїзд молодих кадрів за кордон роботодавці все частіше наймають людей старшого віку. Окрім дефіциту спеціалістів на ринку, на ситуацію впливають і низькі виплати, які змушують пенсіонерів шукати додатковий заробіток для виживання.

Ольга Опенько