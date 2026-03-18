Рада готовит новые гарантии для малого предпринимательства: что известно

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов поддержал законопроект №15035, направленный на защиту занятости и самозанятости в сфере малого предпринимательства и усиление правовых гарантий для работников и предпринимателей

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Верховной Рады.

Защита работников и самозанятых

8 марта 2026 г. Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов провел заседание в формате видеоконференции, во время которого рассмотрел законопроект № 15035.

Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде включить законопроект в повестку дня и принять его за основу. Также предусмотрено обсуждение документа на Конгрессе местных и региональных властей с участием президента Украины и публичных консультаций.

Целью законопроекта является защита трудовых прав и права на труд, недопущение сужения или потери занятости из-за решений органов власти и местного самоуправления, а также создание правовых гарантий сохранения рабочих мест и самозанятости в сфере малого предпринимательства.

Законопроект предусматривает:

расширение государственных гарантий в сфере занятости и закрепление на уровне закона принципа защиты права на труд и занятость от сужения или потери через решения органов власти;

введение обязанности оценивать влияние управленческих решений на занятость и самозанятость, в частности через местные программы занятости, учитывая решения в сферах градостроительства, благоустройства, землепользования и управления коммунальным имуществом;

обязательное общественное обсуждение проектов местных программ занятости и изменений в них, если они могут привести к сокращению рабочих мест;

запрещение принятия решений, приводящих к прекращению предпринимательской деятельности или сокращению рабочих мест в малом бизнесе, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом;

определение исчерпывающего перечня исключений, разрешающих такие решения, в частности обеспечение обороны государства, защиту критической инфраструктуры или устранение угрозы жизни и здоровью людей;

обязательное проведение предварительных экономических, социально-экономических и бюджетных расчетов в случае исключений из общего запрета;

внедрение компенсационного механизма для случаев принудительного демонтажа или перемещения временных сооружений для предпринимательской деятельности с возложением расходов на местные бюджеты;

обеспечение приоритетного доступа к социальным услугам и мер содействия занятости для лиц, потерявших работу или источник самозанятости из-за решений органов власти;

согласование законодательства в сферах занятости, градостроительства и благоустройства, чтобы устранить нормативные коллизии и предотвратить непропорциональное вмешательство в трудовые права.

Принятие законопроекта усилит защиту трудовых прав и обеспечит сохранность рабочих мест и самозанятости, снизит риски их потери через решения власти, повысит правовую определенность и будет способствовать социальной стабильности общин и сохранению налоговых поступлений.

Напомним, в январе и феврале 2026 года предприятия торговли и перерабатывающей промышленности обеспечили почти 36% налоговых поступлений в сводный бюджет Украины. Эти сферы остаются основными источниками наполнения государственных ресурсов.