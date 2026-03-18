Рада готує нові гарантії для малого підприємництва: що відомо

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів підтримав законопроєкт № 15035, спрямований на захист зайнятості та самозайнятості у сфері малого підприємництва та посилення правових гарантій для працівників і підприємців

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Верховної Ради.

Захист працівників та самозайнятих

8 березня 2026 року Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів провів засідання у форматі відеоконференції, під час якого розглянув законопроєкт № 15035.

Комітет ухвалив рекомендувати Верховній Раді включити законопроєкт до порядку денного та прийняти його за основу. Також передбачено обговорення документа на Конгресі місцевих та регіональних влад за участю президента України та проведення публічних консультацій.

Метою законопроєкту є захист трудових прав і права на працю, недопущення звуження або втрати зайнятості через рішення органів влади та місцевого самоврядування, а також створення правових гарантій збереження робочих місць і самозайнятості у сфері малого підприємництва.

Законопроєкт передбачає:

розширення державних гарантій у сфері зайнятості та закріплення на рівні закону принципу захисту права на працю і зайнятість від звуження або втрати через рішення органів влади;

запровадження обов’язку оцінювати вплив управлінських рішень на зайнятість і самозайнятість, зокрема через місцеві програми зайнятості, враховуючи рішення у сферах містобудування, благоустрою, землекористування та управління комунальним майном;

обов’язкове громадське обговорення проєктів місцевих програм зайнятості та змін до них, якщо вони можуть призвести до скорочення робочих місць;

заборону прийняття рішень, які призводять до припинення підприємницької діяльності або скорочення робочих місць у малому бізнесі, за винятком випадків, прямо передбачених законом;

визначення вичерпного переліку винятків, що дозволяють такі рішення, зокрема забезпечення оборони держави, захист критичної інфраструктури або усунення загрози життю та здоров’ю людей;

обов’язкове проведення попередніх економічних, соціально-економічних та бюджетних розрахунків у разі винятків із загальної заборони;

запровадження компенсаційного механізму для випадків примусового демонтажу чи переміщення тимчасових споруд для підприємницької діяльності з покладенням витрат на місцеві бюджети;

забезпечення пріоритетного доступу до соціальних послуг та заходів сприяння зайнятості для осіб, які втратили роботу або джерело самозайнятості через рішення органів влади;

узгодження законодавства у сферах зайнятості, містобудування та благоустрою, щоб усунути нормативні колізії та запобігти непропорційному втручанню у трудові права.

Прийняття законопроєкту посилить захист трудових прав і забезпечить збереження робочих місць та самозайнятості, зменшить ризики їх втрати через рішення влади, підвищить правову визначеність і сприятиме соціальній стабільності громад та збереженню податкових надходжень.

Нагадаємо, у січні та лютому 2026 року підприємства торгівлі та переробної промисловості забезпечили майже 36 % податкових надходжень до зведеного бюджету України. Ці сфери залишаються основними джерелами наповнення державних ресурсів.