Підприємство з Боярки отримало 16 млн грн гранту та відновило виробництво: деталі

Підприємство “Металеві меблі” у Боярці відновило виробництво після того, як один із цехів постраждав від ракети у вересні 2023 року. Завдяки державному гранту на відновлення у розмірі 16 млн грн компанія змогла придбати сучасне обладнання та наростити виробничі потужності.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Мінекономіки.

Відновлення після обстрілу

ТОВ "Металеві меблі" у Боярці працює понад 20 років і за цей час перетворилося на сучасне підприємство площею 15 тисяч квадратних метрів. До початку повномасштабної війни компанія постачала металеві меблі для державних установ, лікарень, навчальних закладів та експортувала продукцію за кордон.

У вересні 2023 року один із цехів підприємства постраждав від влучання ракети. Полум’я повністю знищило частину обладнання, зокрема лінію порошкового фарбування та металообробні верстати.

Після руйнування відновлення виробництва стало критично важливим.

Всі документи на грантову програму подали онлайн через портал "Дія", підготовка та розгляд заявки зайняли близько двох місяців. Підприємство отримало 16 млн грн гранту на умовах співфінансування та інвестувало ще 10 млн грн власних коштів для придбання сучасного високотехнологічного металообробного верстата вартістю понад 26 млн грн.

Новий верстат дозволить суттєво збільшити обсяги виробництва та створить щонайменше шість нових робочих місць.

Підприємство вже відновило роботу після тимчасової зупинки та нині виробляє майже стільки ж, скільки до 2022 року, продовжуючи обслуговувати український ринок та виконувати експортні замовлення.

Фото: Мінекономіки

Як гранти допомогли бізнесу

Нагадаємо, бренд крафтової продукції з лаванди скористався програмою та закупив обладнання для догляду за полем і обробки сировини. Продукцію можна купити в будь-яку пору року. Це - ефірні олії, соєві свічки, мило-скраби та інші натуральні вироби.

Крім того, на грантові кошти підприємиця відкрила мовний центр "Мрія" у Тернополі. Вона розширила приміщення мовного центру, облаштувала його меблями та технікою, а також найняла викладачів. Нині мовний центр "Мрія" пропонує навчання англійської та польської мов, а також підготовку до іспитів IELTS і TOEFL для дітей та дорослих.

Завдяки грантовій допомозі виробник крафтових соусів з Полтавщини масштабував виробництво. Сьогодні в асортименті Try It — 9 авторських соусів: Чілі-ожина, Часниковий айолі, Горіховий соус, Песто, Барбекю, Чимічурі, Тайський соус, Соус із печених овочів і Теріякі.