Предприятие из Боярки получило 16 млн грн гранта и возобновило производство: детали

Грант государства разрешил предприятию "Металлическая мебель" купить современное оборудование / Минэкономики

Предприятие "Металлическая мебель" в Боярке возобновило производство после того, как один из цехов пострадал от ракеты в сентябре 2023 года. Благодаря государственному гранту на восстановление в размере 16 млн грн. компания смогла приобрести современное оборудование и нарастить производственные мощности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Минэкономики.

Восстановление после обстрела

ООО "Металлическая мебель" в Боярке работает более 20 лет и за это время превратилось в современное предприятие площадью 15 тысяч квадратных метров. До начала полномасштабной войны компания поставляла металлическую мебель для государственных учреждений, больниц, учебных заведений и экспортировала продукцию за границу.

В сентябре 2023 года один из цехов предприятия пострадал от попадания ракеты. Пламя полностью уничтожило часть оборудования, в том числе линию порошковой покраски и металлообрабатывающие станки.

После разрушения возобновление производства стало критически важным.

Все документы на грантовую программу подали онлайн через портал "Действие", подготовка и рассмотрение заявки заняли около двух месяцев. Предприятие получило 16 млн грн гранта на условиях софинансирования и инвестировало еще 10 млн грн собственных средств для приобретения современного высокотехнологичного металлообрабатывающего станка стоимостью более 26 млн грн.

Новый станок позволит существенно увеличить объемы производства и создаст не менее шести новых рабочих мест.

Предприятие уже возобновило работу после временной остановки и сейчас производит почти столько же, сколько до 2022 года, продолжая обслуживать украинский рынок и выполнять экспортные заказы.

Фото 2 — Предприятие из Боярки получило 16 млн грн гранта и возобновило производство: детали
Фото: Минэкономики

Как гранты помогли бизнесу

Напомним, бренд крафтовой продукции из лаванды воспользовался программой и закупил оборудование по уходу за полем и обработке сырья. Продукцию можно купить в любое время года. Это – эфирные масла, соевые свечи, мыло-скрабы и другие натуральные изделия.

Кроме того, на грантовые средства предпринимательница   открыла языковой центр "Мрия" в Тернополе Она расширила помещение языкового центра, обустроила его мебелью и техникой, а также наняла преподавателей. В настоящее время языковой центр "Мрия" предлагает обучение английскому и польскому языкам, а также подготовку к экзаменам IELTS и TOEFL для детей и взрослых.

Благодаря грантовой помощи   производитель крафтовых соусов из Полтавщины масштабировал производство. Сегодня в ассортименте Try It - 9 авторских соусов: Чили-ежевика, Чесноковый айоли, Ореховый соус, Песто, Барбекю, Чимичури, Тайский соус, Соус из печеных овощей и Терияки.

Автор:
Ольга Опенько