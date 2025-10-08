Запланована подія 2

Рада приняла закон о защите прав на землю для владельцев разрушенного жилья

Владельцы разрушенной недвижимости получат участки бесплатно. Фото: chas.news

Верховная Рада 8 октября 2025 года приняла во втором чтении и в целом законопроект №13174, направленный на защиту прав граждан на земельные участки, находившиеся под их недвижимым имуществом, разрушенным в результате российской агрессии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сайт парламента.

Речь идет об участках, на которых, собственно, и было разрушено жилье. Согласно документу, если право собственности на недвижимость было прекращено в Государственном реестре прав из-за ее уничтожения, бывшие владельцы или их наследники могут получить земельные участки бесплатно или через передачу без проведения земельных торгов.

Это решение будет действовать во время военного положения и в течение пяти лет после его прекращения.

Кроме того, закон предусматривает упрощение процедур: передача участков возможна без обязательной разработки градостроительной документации, если целевое назначение участка соответствует назначению разрушенного объекта.

Законом предусмотрены меры защиты от потенциальных злоупотреблений, в частности, через использование данных официальных государственных реестров. Право на получение участков ограничивается только лицами, чьи права были фактически прекращены из-за разрушения имущества.

Напомним, правительство одобрило постановление, позволяющее выделить из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии 665 миллионов гривен для выплаты компенсаций за поврежденное жилье в рамках программы "Восстановление".

Автор:
Татьяна Бессараб