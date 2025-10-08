Запланована подія 2

Рада ухвалила закон про захист прав на землю для власників зруйнованого житла

Власники зруйнованої нерухомості отримають ділянки безкоштовно. Фото: chas.news

Верховна Рада 8 жовтня 2025 року ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №13174, який має на меті захистити права громадян на земельні ділянки, що перебували під їхнім нерухомим майном, зруйнованим внаслідок російської агресії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на сайт парламенту.

Йдеться про ділянки, на яких, власне, і було зруйноване житло. Згідно з документом, якщо право власності на нерухомість було припинено в Державному реєстрі речових прав через її знищення, колишні власники або їх спадкоємці можуть отримати земельні ділянки безплатно або через передачу без проведення земельних торгів.

Це рішення діятиме під час воєнного стану та протягом п'яти років після його припинення.

Крім того, закон передбачає спрощення процедур: передача ділянок можлива без обов’язкового розроблення містобудівної документації, якщо цільове призначення ділянки відповідає призначенню зруйнованого об’єкта. 

Законом передбачені заходи захисту від потенційних зловживань, зокрема через використання даних офіційних державних реєстрів. Право на отримання ділянок обмежується лише тими особами, чиї права були фактично припинені через руйнування майна.  

Нагадаємо, уряд схвалив постанову, яка дозволяє виділити з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії 665 мільйонів гривень для виплати компенсацій за пошкоджене житло в рамках програми "єВідновлення".

Автор:
Тетяна Бесараб