На следующей неделе Рада пересмотрит бюджет-2025 из-за невоенных расходов: на что выделят миллиарды гривен

Бюджетный комитет рекомендует Верховной Раде принять законопроект 13439-3 во втором чтении, касающийся преимущественно невоенных расходов. Больше средств предусмотрено для пополнения резервного фонда госбюджета — 25,7 млрд грн. Парламент рассмотрит этот документ уже на следующей неделе.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение председателя Комитета по вопросам бюджета в Верховной Раде и Украине Роксоланы Пидласой.

По ее словам, среди основных статей, на которые предлагается увеличить расходы (неисчерпаемый перечень) на :

25,7 млрд грн - пополнение резервного фонда госбюджета ;



1,4 млрд грн - новая программа Минцифры для закупки специальной техники, дронов и оборудования для тестирования в боевых условиях ; 2,8 млрд грн - гранты на развитие производства в сфере defense tech ;

4,6 млрд грн - питание учащихся начальных классов во всех областях и 5-11 классов на прифронтовых территориях ;

3,2 млрд грн — закупка лекарственных средств для лечения на средства государства пациентов с онкологическими заболеваниями, вирусными гепатитами, редкими орфанными заболеваниями, гемофилией и т.п .;

1,5 млрд грн - субвенция местным бюджетам для развития сети военных лицеев;

1,2 млрд грн - поддержка ветеранов войны и их семей (выплата денежной помощи и компенсации по страховым полисам (автогражданке).

Кроме того, законопроектом предусмотрено решение для поддержки ВПЛ — 1 млрд грн перераспределили на строительство нового жилья или реконструкцию помещений для проживания этой категории граждан.

"Эти дополнительные расходы сбалансированы за счет сокращения других не военных расходов на 36,7 млрд грн (из которых 33,6 млрд грн - это сокращение обслуживания государственного долга), а также перенаправление зачисления части налога на прибыль банков из бюджета города Киева в общий фонд государственного бюджета (8 млрд грн)", - отметила Пидласа.

Напомним, 31 июля Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в государственный бюджет на 2025 год, предусмотрев дополнительные расходы на сумму 397,5 миллиарда гривен.