Наступного тижня Рада перегляне бюджет-2025 через невійськові видатки: на що виділять мільярди гривень

Бюджетний комітет рекомендує Верховній Раді ухвалити законопроєкт 13439-3 в другому читанні, який стосується переважно невійськових видатків. Найбільше коштів передбачено для поповнення резервного фонду держбюджету — 25,7 млрд грн. Парламент розгляне цей документ вже наступного тижня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис голови Комітету з питань бюджету у Верховній Раді України Роксолани Підласої.

За її словами, серед основних статей, на які пропонується збільшити видатки (невичерпний перелік) на:

25,7 млрд грн — поповнення резервного фонду держбюджету ;



поповнення резервного фонду держбюджету 4,3 млрд грн — для Мінцифри, з яких: 1,4 млрд грн — нова програма Мінцифри для закупівлі спеціальної техніки, дронів та обладнання для тестування в бойових умовах ; 2,8 млрд грн — гранти на розвиток виробництва у сфері defense tech ;

1,2 млрд грн — підтримка ветеранів війни і їхніх родин (виплата грошової допомоги і компенсації за страховими полісами (автоцивілці),

Крім того, законопроєктом окремо передбачено рішення для підтримки ВПО — 1 млрд грн перерозподілили на будівництво нового житла або реконструкцію приміщень для проживання цієї категорії громадян.

"Ці додаткові видатки збалансовано за рахунок скорочення інших невійськових видатків на 36,7 млрд грн (з яких 33,6 млрд грн – це скорочення обслуговування державного боргу), а також переспрямування зарахування частини податку на прибуток банків з бюджету міста Києва до загального фонду державного бюджету (8 млрд грн)", — зазначила Підласа.

Нагадаємо, 31 липня Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до державного бюджету на 2025 рік, передбачивши додаткові видатки на суму 397,5 мільярда гривень.